Возвращение легендарного самурая спустя двадцать лет

Этот релиз стал первой полноценной частью франшизы за последние двадцать лет, пишет VGC. Главным героем игры стал легендарный мастер меча Миямото Мусаси, образ которого разработчики воссоздали благодаря внешности покойного актера Тосиро Мифуне. Сюжет переносит игроков в мрачную фэнтезийную версию Киото периода Эдо, где герою приходится противостоять демонам и другим сверхъестественным угрозам.

Благодаря стремительному старту новая игра уже приблизилась к историческому рекорду серии. Продажи за первые сутки позволили преодолеть половину пути к результату самой успешной части франшизы, которой остается Onimusha 2: Samurai's Destiny, вышедшая в 2002 году с показателем в 2,1 миллиона проданных копий.

Конвейер хитов от японского гиганта

Для компании Capcom этот успех стал продолжением длительной серии триумфов:

В начале этого года разработчики выпустили совершенно новый проект Pragmata , который разошелся тиражом в 2 миллиона копий всего за первые два дня.

, который разошелся тиражом в 2 миллиона копий всего за первые два дня. Кроме того, в феврале игра Resident Evil Requiem установила рекорд франшизы, когда ее продажи превысили 5 миллионов копий за первую неделю после релиза.

Такие результаты положительно повлияли на финансовую отчетность за первый квартал текущего финансового года, что длился с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Рост доходов и прибыли обеспечили как новые успешные релизы, так и постоянный спрос на старые игры из каталога благодаря регулярным скидкам.

Секрет успеха в командной работе

Руководство компании объясняет такую стабильность изменением внутренних подходов к созданию игр. Президент и операционный директор Capcom Харухиро Цудзимото убежден, что отказ от концепции единоличных авторов в пользу командной разработки спас их ведущие франшизы от упадка.

В игровой индустрии, когда проект становится серией, он часто начинает сильно зависеть от конкретного разработчика,

– прокомментировал президент и операционный директор Capcom Харухиро Цудзимото.

Он также добавил, что в случае отсутствия этого создателя следующая часть просто не выйдет, а все направление серии будет зависеть от идей одного человека. Именно командный подход позволил японской компании обеспечить долгосрочную жизнеспособность своих главных брендов и выпускать хиты один за другим.