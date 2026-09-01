Четвертий шедевр поспіль – Onimusha: Way of the Sword від Capcom довела критиків до екстазу

Capcom продовжує свою тріумфальну ходу у 2026 році. Onimusha: Way of the Sword отримала перші оцінки від критиків та стала четвертим поспіль хітом розробників.

Офіційний реліз гри розробники запланували на 4 вересня 2026 року, проте перші рецензії вже з'явилися в мережі і вони вельми схвальні, повідомляє 24 Канал.

Що кажуть критики

На агрегаторі Metacritic версія для PlayStation 5 отримала 85 балів зі 100 можливих на основі 82 оглядів, що свідчить про вкрай позитивне сприйняття гри професійною спільнотою.

Цікаво, що версія для нової консолі Nintendo Switch 2 продемонструвала найвищий середній бал – 89 балів на основі 8 відгуків. Натомість критики оцінили версію для ПК дещо нижче – у 82 бали на основі 24 оглядів. Останній показник є надзвичайно важливим, адже портування ігор від Capcom на комп'ютери історично буває нестабільним.

Трейлер гри: дивіться відео

Більшість критиків у захваті від бойової системи. Журналісти відзначають неймовірне відчуття від проведення ідеально розрахованих за часом контратак, відомих як Іссен, та складних комбо.

Попри складність боїв, гра залишає достатньо простору для гравців, які прагнуть випробувати свої сили.

Популярний портал IGN оцінив новинку на максимальні 100 балів, похваливши видатні бої з босами, серед яких виділяються битви проти Ганрю та Бенкея, а також назвав головного героя Мусаcі одним із найцікавіших протагоністів у відеоіграх.

Проте не всі рецензенти залишилися задоволеними іншими аспектами гри. Наприклад, видання VGC поставило оцінку 60 балів, зауваживши, що попри розкішні битви, сам світ навколо них не відповідає високим стандартам.

Критики скаржаться на велику кількість штучного затягування ігрового процесу та проблеми з темпом.

Цей реліз зміцнив лідерські позиції компанії Capcom у 2026 році. До цього вони вже потішили геймерів успішними Pragmata, Monster Hunter Stories 3 та рекордною Resident Evil Requiem.