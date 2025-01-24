Перевірений інсайдер шокував інформацією про онлайн-режим для GTA 6

Навздогін інформації про ймовірну ціну Grand Theft Auto 6 відомий інсайдер шокував прихильників серії, повідомивши неочікувану деталь про онлайн-режим довгоочікуваного проєкту.

Й тижня не минуло з моменту як авторитетний журналіст Том Гендерсон заспокоїв геймерів щодо ціни GTA 6, як інший знаний інсайдер засмутив та шокував їх новиною про гіпотетичну GTA Online 2, повідомляє 24 Канал.

До теми Чи коштуватиме GTA 6 рекордні 100 доларів – відомий інсайдер дав відповідь

Онлайн стане платним

Реліз GTA 6 все ще планується восени 2025 року, а Rockstar Games продовжують свою мовчанку. У зв'язку з цим у мережі активізувалися не лише геймери з навіженими теоріями, але й фінансові аналітики, які розпочали гарячі суперечки щодо ціни на майбутній проєкт.

Врешті, інсайдер проєктів Rockstar під ніком Tez2 підтримав слова Гендерсона про те, що базова версія GTA 6 навряд коштуватиме 100 доларів чи вище, але за його інформацією розробники компенсують це доволі неочікуваним шляхом.

Студія, ймовірно, проситиме 100-150 доларів за видання гри із раннім доступом, а також продаватиме наступну версію GTA Online окремо від сюжетної частини проєкту.

У дописі на GTA Forums розповів, що таким чином Rockstar хочуть зробити основну версію GTA 6 більш доступною для геймерів, які потім зможуть окремо придбати онлайн чи навпаки спершу куплять онлайн за нижчою ціною, а потім "апгрейднуть" його, відкривши сюжет.

Також Tez2 прогнозує появу підписки на онлайн-режим, такої собі GTA+, яка стане аналогом Game Pass та дозволить розробникам заробити на геймерах, які воліють сплачувати невелику суму щомісяця, аніж накопичувати кошти для придбання.