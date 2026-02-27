Нова гра авторів Detroit: Become Human не зацікавила гравців у Steam

Французька студія Quantic Dream, відома сюжетними хітами Heavy Rain і Detroit: Become Human, випустила у ранній доступ Steam свою нову гру – умовно-безкоштовний мультиплеєрний екшен Spellcasters Chronicles. Однак дебют виявився значно скромнішим, ніж очікували творці.

Чому старт Spellcasters Chronicles виявився настільки слабким?

У першу добу після запуску піковий онлайн гри сягнув лише 888 гравців. Уже на момент публікації статистика знизилася приблизно до 510 одночасних користувачів за даними SteamDB. Для великої студії з міжнародним ім'ям це більш ніж стриманий результат.

Особливо показовим виглядає порівняння з попередніми релізами компанії. Навіть платні однокористувацькі проєкти Quantic Dream демонстрували значно вищі цифри в Steam:

Heavy Rain – 2,6 тисячі гравців на піку

Beyond: Two Souls – 3,3 тисячі

Detroit: Become Human – 25,6 тисячі

І це при тому, що всі вони були повністю платними та орієнтованими на одиночне проходження.

Що не сподобалося гравцям?

На цей момент Spellcasters Chronicles отримала трохи більше ніж 200 відгуків у Steam. Загальний рейтинг – лише 55%, що відповідає категорії "змішані".

Серед основних претензій користувачів скарги на відсутність відчутних змін порівняно з попередніми бета-версіями, технічні проблеми – вильоти, зависання на екрані завантаження, обриви з'єднання та слабка оптимізація.

Водночас навіть критично налаштовані гравці зазначають, що проєкт має потенціал – особливо з огляду на закладені механіки та систему магії.

Про що взагалі ця гра?

Події Spellcasters Chronicles розгортаються у світі де за сюжетом боги покинули людство, але окремі обрані отримали доступ до древньої сили – Джерела, здатного змінювати долю світу. Гравці беруть на себе роль заклинателів і змагаються у форматі боїв "3 на 3" за контроль над цією енергією.

Розробники обіцяють битви на містичних аренах із можливістю змінювати довкілля під час бою, понад 50 заклинань і істот для призову, які належать до семи шкіл магії. Також заявлені регулярні оновлення контенту.

Spellcasters Chronicles стала для Quantic Dream серйозним експериментом: студія відійшла від звичної формули інтерактивного кіно й перейшла до конкурентного онлайн-формату. Однак перші результати показують, що аудиторія поки що не поспішає підтримувати цей крок.