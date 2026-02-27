Новая игра авторов Detroit: Become Human не заинтересовала игроков в Steam
- Новая игра Spellcasters Chronicles от Quantic Dream, запущенная в Steam, имела пиковый онлайн лишь 888 игроков в первые сутки, что значительно ниже предыдущих релизов студии.
- Основные претензии игроков – технические проблемы и отсутствие изменений по сравнению с бета-версиями, хотя проект оценивают как имеющий потенциал,.
Французская студия Quantic Dream, известная сюжетными хитами Heavy Rain и Detroit: Become Human, выпустила в ранний доступ Steam свою новую игру - условно-бесплатный мультиплеерный экшен Spellcasters Chronicles. Однако дебют оказался значительно скромнее, чем ожидали создатели.
Почему старт Spellcasters Chronicles оказался настолько слабым?
В первые сутки после запуска пиковый онлайн игры достиг лишь 888 игроков. Уже на момент публикации статистика снизилась примерно до 510 одновременных пользователей по данным SteamDB. Для большой студии с международным именем это более чем сдержанный результат.
Смотрите также Sony может прекратить выпуск сюжетных эксклюзивов PlayStation на ПК
Особенно показательным выглядит сравнение с предыдущими релизами компании. Даже платные однопользовательские проекты Quantic Dream демонстрировали значительно более высокие цифры в Steam:
- Heavy Rain – 2,6 тысяч игроков на пике
- Beyond: Two Souls – 3,3 тысячи
- Detroit: Become Human – 25,6 тысячи
И это при том, что все они были полностью платными и ориентированными на одиночное прохождение.
Что не понравилось игрокам?
На данный момент Spellcasters Chronicles получила чуть более 200 отзывов в Steam. Общий рейтинг – всего 55%, что соответствует категории "смешанные".
Среди основных претензий пользователей жалобы на отсутствие ощутимых изменений по сравнению с предыдущими бета-версиями, технические проблемы – вылеты, зависания на экране загрузки, обрывы соединения и слабая оптимизация.
В то же время даже критически настроенные игроки отмечают, что проект имеет потенциал – особенно учитывая заложенные механики и систему магии.
О чем вообще эта игра?
События Spellcasters Chronicles разворачиваются в мире где по сюжету боги покинули человечество, но отдельные избранные получили доступ к древней силе – Источника, способного менять судьбу мира. Игроки берут на себя роль заклинателей и соревнуются в формате боев "3 на 3" за контроль над этой энергией.
Разработчики обещают сражения на мистических аренах с возможностью изменять окружающую среду во время боя, более 50 заклинаний и существ для призыва, принадлежащих к семи школам магии. Также заявлены регулярные обновления контента.
Spellcasters Chronicles стала для Quantic Dream серьезным экспериментом: студия отошла от привычной формулы интерактивного кино и перешла к конкурентному онлайн-формату. Однако первые результаты показывают, что аудитория пока что не спешит поддерживать этот шаг.