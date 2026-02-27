Почему старт Spellcasters Chronicles оказался настолько слабым?

В первые сутки после запуска пиковый онлайн игры достиг лишь 888 игроков. Уже на момент публикации статистика снизилась примерно до 510 одновременных пользователей по данным SteamDB. Для большой студии с международным именем это более чем сдержанный результат.

Особенно показательным выглядит сравнение с предыдущими релизами компании. Даже платные однопользовательские проекты Quantic Dream демонстрировали значительно более высокие цифры в Steam:

Heavy Rain – 2,6 тысяч игроков на пике

Beyond: Two Souls – 3,3 тысячи

Detroit: Become Human – 25,6 тысячи

И это при том, что все они были полностью платными и ориентированными на одиночное прохождение.

Что не понравилось игрокам?

На данный момент Spellcasters Chronicles получила чуть более 200 отзывов в Steam. Общий рейтинг – всего 55%, что соответствует категории "смешанные".

Среди основных претензий пользователей жалобы на отсутствие ощутимых изменений по сравнению с предыдущими бета-версиями, технические проблемы – вылеты, зависания на экране загрузки, обрывы соединения и слабая оптимизация.

В то же время даже критически настроенные игроки отмечают, что проект имеет потенциал – особенно учитывая заложенные механики и систему магии.

О чем вообще эта игра?

События Spellcasters Chronicles разворачиваются в мире где по сюжету боги покинули человечество, но отдельные избранные получили доступ к древней силе – Источника, способного менять судьбу мира. Игроки берут на себя роль заклинателей и соревнуются в формате боев "3 на 3" за контроль над этой энергией.

Разработчики обещают сражения на мистических аренах с возможностью изменять окружающую среду во время боя, более 50 заклинаний и существ для призыва, принадлежащих к семи школам магии. Также заявлены регулярные обновления контента.

Spellcasters Chronicles стала для Quantic Dream серьезным экспериментом: студия отошла от привычной формулы интерактивного кино и перешла к конкурентному онлайн-формату. Однако первые результаты показывают, что аудитория пока что не спешит поддерживать этот шаг.