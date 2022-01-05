Останнім часом розробники з CD Projekt RED досить рідко контактують зі своєю аудиторією. А тому в мережі все частіше з'являється неофіційна інформація про майбутнє їхніх відеоігор. Наприклад, нещодавно один відомий блогер розповів, що автори планують поступово переробити майже кожен елемент Cyberpunk 2077.

Детальніше Планують переробити майже все: інсайдер розповів про майбутнє відеогри Cyberpunk 2077

А кілька днів тому схожою інформацією поділився й головний герой цього матеріалу. Йдеться про дані, які опублікував на порталі 4chan один анонімний користувач. Він написав, що вже в лютому компанія CD Projekt RED планує провести спеціальну трансляцію, на якій розповість про доповнення та патчі для Cyberpunk 2077, а також про аніме за мотивами цієї відеогри.

Згідно з його даними, розробники планують не лише влаштувати м'який перезапуск гри, а й змінити її назву на Cyberpunk 2077: Samurai Edition. Інсайдер написав, що зроблять вони це одночасно з виходом патчу 1.5, щоправда, коли це станеться, він не вказав. Користувач ще додав, що разом з ним може вийти й версія гри для консолей нинішнього покоління.

А от з самим патчем у відеогрі Cyberpunk 2077 з'явиться новий інтерфейс, оновлена система луту, гараж, перукарня, покращений штучний інтелект, функція трансмогрифікації та різноманітні виправлення. Також разом з цим патчем вийде невелике безплатне DLC, в яке входить режим "Нова гра+", функція кастомізації квартири, нова зброя та завдання.

Згідно з інформацією цього інсайдера, для відеогри може вийти ще два масштабних доповнення. Перше буде присвячене боротьбі банди жорстоких клоунів з угрупуванням психопатів-фашистів, а от друге поки лише знаходиться в розробці. Також цей інсайдер розповів, що в Cyberpunk 2077 має з'явитися невелика гра, в якій геймерам потрібно буде збирати віртуальних монстрів та відправляти їх на битви.

Наостанок відзначимо, що до подібної інформації завжди треба ставитися дуже скептично, а особливо у випадку анонімних інформаторів. Також додамо, що авторитетні інсайдери поки ці чутки ніяк не коментували.

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