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Що змінила Valve в AWP?

Оновлення для CS2 вийшло 19 листопада вночі. У нотатках до патча є рядок про оновлену повільну анімацію перезарядки для AWP. Двома днями раніше s1mple попросив Valve виправити проблему з тихою перезарядкою цієї снайперської гвинтівки ще до Singapore Major, пише Pley.gg.

Valve не сказала, чи нова анімація має усунути проблему, яку описав s1mple. Після тихої перезарядки AWP іноді не стріляє і не вмикає приціл. Thour, який стежить за змінами та помилками в CS2, пов'язав ці дві речі одразу після оновлення. Водночас він написав, що ще має відтворити баг, щоб це довести.

Тим часом гравці помітили дещо інше. Протягом 30 перших хвилин після оновлення з'явився ролик, де нова перезарядка AWP і тінь гравця рухаються по-різному. Відео на Reddit набрало понад 570 голосів у спільноті r/GlobalOffensive.

У гілці з обговоренням оновлення кілька гравців написали, що нова версія схожа на трохи змінену стандартну перезарядку, а не на окрему анімацію. Дехто припустив, що Valve чекає з остаточним рішенням щодо тихих перезарядок. Якщо розробники їх залишать, то нормально анімують.

Що ще змінилося в оновленні?

Виправлення для Cobblestone гравці сприйняли краще. Thour виклав порівняння нового неба на карті до і після патча. Коли на день раніше на карту прийшла засніжена версія Cobblestone, неба там не було.

Найбільше запитань у Reddit викликав рентген-сканер для гравців зі Швейцарії. Користувачі порівнювали його з Францією, де сканер діє з 2019 року. Одна з найпопулярніших відповідей назвала його тим самим відкриванням кейсів, лише з іншою анімацією: спершу бачиш предмет, а потім платиш за ключ.

До кінця терміну, який s1mple дав на виправлення AWP, лишилося чотири дні, адже перша стадія Singapore Major стартує зовсім скоро.