Найкумедніший античит в історії – оновлення Deadlock дозволяє гравцям перетворити шахрая на жабу

Оновлення шутера Deadlock від Valve дарує гравцям можливість самостійно вирішувати що робити з читерами, а серед наявних варіантів покарання є їхнє перетворення на жабу.

Valve представили оновлення античита для Deadlock, яке має усі підстави вважатися найкумеднішим способом розправи з шахраями в історії відеоігор, інформує Games 24.

До теми Deadlock ще навіть не вийшов, а вже має проблему з читерами

Читерам залишається лише квакати

Останнє оновлення Deadlock дало гравцям унікальний спосіб боротьби з читерами, шляхом їх магічного перетворення на жаб.

Якщо нове програмне забезпечення для захисту від шахраїв виявляє у матчі нечестивого геймера, то команда суперника має два варіанти. Вони можуть негайно забанити читера та завершити матч або ж перетворити гравця-порушника на жабу на залишок матчу та забанити його вже після цього.

Читер попався – кумедне відео

Отож, у підсумку геймери не лише отримують справедливість, але й можуть змусити шахрая безпорадно спостерігати за тим, як його команда опиняється в меншості.

Таке нововведення було позитивно зустріте фан-базою, а те що античит досі знаходиться на початковій стадії свого розвитку дає надію, що Deadlock, на відміну від CS 2, з часом стане грою в якій кількість шахраїв буде напрочуд низькою.