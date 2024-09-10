Що відбувається

У мережі вже можна знайти ролики, на яких гравці вигинають кулі навколо стін, автоматично націлюються на ворогів та роблять інші нечесні речі. Схоже, на Valve чекає багато роботи.

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Користувач Reddit MintDoe опублікував відеозапис гри, на якому видно, як шахраї беруть участь в одному з ним матчі.

Схоже, у ролику показано використання так званого "аімбота" (aim bot) для надзвичайно швидкого й точного прицілювання. Він автоматично націлюється на ворогів ще до того, як вони стають видимими для гравця. Це стало ще більш очевидним, коли фокус уваги переключився на героїню Віндікту.

Ми також бачимо як один гравець стріляє крізь стіну, а інший викривлює траєкторію своїх пострілів навколо стіни.

Наразі гра не має рейтингів, таблиць лідерів, жодних рангів, але шахраї все одно вдаються до читерства просто заради самого факту перемоги.

Поки незрозуміло, що з цим усім робитимуть розробники, але, ймовірно, гравці, який зловлять на використанні читів, будуть заблоковані, як це роблять в іншому проєкті від Valve, Dota 2.

Наразі немає дати випуску Deadlock, а також Valve не надала мінімальних або рекомендованих системних вимог для гри на сторінці Steam.