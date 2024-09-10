Что происходит

В сети уже можно найти ролики, на которых игроки выгибают шары вокруг стен, автоматически нацеливаются на врагов и делают другие нечестные вещи. Похоже, на Valve ждет много работы.

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Пользователь Reddit MintDoe опубликовал видеозапись игры, на которой видно, как мошенники участвуют в одном с ним матче.

Похоже, в ролике показано использование так называемого "аимбота" (aim bot) для чрезвычайно быстрого и точного прицеливания. Он автоматически нацеливается на врагов еще до того, как они становятся видимыми для игрока. Это стало еще более очевидным, когда фокус внимания переключился на героиню Виндикту.

Мы также видим как один игрок стреляет сквозь стену, а другой искривляет траекторию своих выстрелов вокруг стены.

Сейчас игра не имеет рейтингов, таблиц лидеров, никаких рангов, но мошенники все равно прибегают к читерству просто ради самого факта победы.

Пока непонятно, что с этим всем будут делать разработчики, но, вероятно, игроки, который поймают на использовании читов, будут заблокированы, как это делают в другом проекте от Valve, Dota 2.

На данный момент нет даты выпуска Deadlock, а также Valve не предоставила минимальных или рекомендуемых системных требований для игры на странице Steam.