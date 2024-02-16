Для Sims 4 випустили безплатне оновлення, яке додає лише один елемент, важливий тисячам гравців

Нове безкоштовне оновлення для The Sims 4, надзвичайно популярного симулятора життя від EA, додало в гру важливі косметичні опції. Вони стосуються шкіри ваших персонажів.

Мова йде про можливість додавати різноманітні патерни та візерунки на шкірі, відображаючи вітиліго в світі The Sims 4. Щоб прорекламувати це доповнення, EA запросила всесвітньо відому модель Вінні Гарлоу.

Дивіться також Відвідайте Арракіс із новим безплатним доповненням для Microsoft Flight Simulator на тему "Дюни"

Що про це відомо

Вітиліго — це аутоімунне захворювання, яке спричиняє втрату пігментації окремих ділянок шкіри людини. Це призводить до появи впізнаваних світліших ділянок шкіри та плям на обличчі, руках, ногах та будь-яких інших частинах тіла.

Нове оновлення Sims 4 має допомогти дізнатися більше про це явище і дозволити людям з ним краще представити себе в грі.

Презентаційний ролик оновлення: відео

У дописі від 13 лютого компанія EA оголосила, що в останньому оновленні для The Sims 4, яке вже доступне для завантаження, додано набір варіантів шкіри з вітиліго. Розробники не полінувалися й додали безліч можливих варіантів, які гравці зможуть вибрати для різних частин тіла свого цифрового персонажа, що дозволяє їм потенційно скопіювати власні візерунки на шкірі, або принаймні досягти значної схожості.

Коли справа дійшла до вітиліго в The Sims, ми знали, що хочемо почати з надання ряду моделей з різними рівнями покриття та симетрії. У нашому дослідженні ми виявили, що депігментація може мати чіткі краї, а деякі краї можуть бути темнішими і нерівними. Уражена шкіра може бути абсолютно білою, а може бути рожевою або на кілька відтінків світлішою, ніж навколишня шкіра,

– пояснила EA у своєму блозі.

Оскільки вітиліго вражає людей усіх етнічних груп і типів шкіри, EA також подбала про те, щоб візерунки та опції працювали з кожним тоном шкіри, доступним в The Sims 4.