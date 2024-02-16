Речь идет о возможности добавлять различные паттерны и узоры на коже, отражая витилиго в мире The Sims 4. Чтобы прорекламировать это дополнение, EA пригласила всемирно известную модель Винни Гарлоу.

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Что об этом известно

Витилиго — это аутоиммунное заболевание, которое вызывает потерю пигментации отдельных участков кожи человека. Это приводит к появлению узнаваемых светлых участков кожи и пятен на лице, руках, ногах и любых других частях тела.

Новое обновление Sims 4 должно помочь узнать больше об этом явлении и позволить людям с ним лучше представить себя в игре.

Презентационный ролик обновления: видео

В заметке от 13 февраля компания EA объявила, что в последнем обновлении для The Sims 4, которое уже доступно для загрузки, добавлен набор вариантов кожи с витилиго. Разработчики не поленились и добавили множество возможных вариантов, которые игроки смогут выбрать для различных частей тела своего цифрового персонажа, что позволяет им потенциально скопировать собственные узоры на коже, или по крайней мере достичь значительного сходства.

Когда дело дошло до витилиго в The Sims, мы знали, что хотим начать с предоставления ряда моделей с различными уровнями покрытия и симметрии. В нашем исследовании мы обнаружили, что депигментация может иметь четкие края, а некоторые края могут быть более темными и неровными. Пораженная кожа может быть абсолютно белой, а может быть розовой или на несколько оттенков светлее, чем окружающая кожа,

– объяснила EA в своем блоге.

Поскольку витилиго поражает людей всех этнических групп и типов кожи, EA также позаботилась о том, чтобы узоры и опции работали с каждым тоном кожи, доступным в The Sims 4.