Що нового в Elden Ring

Новий патч Elden Ring до версії 1.12 вже доступний на ПК та консолях. Він додає нові можливості, а також PvP та PvE, змінює баланс зброї та багато іншого.

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Перш за все, як уже раніше було анонсовано, розробники додали нові функції інвентарю: тепер усі нові предмети позначаються знаком оклику, а також для них з'явилась нова вкладка "Останні предмети", щоб вам не довелося шукати по всіх розділах, куди ж закинуло чергову знахідку.

Також з'являється можливість викликати спектрального коня на ім'я Torrent під час битви зі Стародавнім звіром, одним із босів гри.

Патч вносить зміни до балансу PvP та PvE, а також до зброї, навичок та заклинань. Наприклад, збільшено швидкість певних атак для сокир, великих сокир, молотів, ціпів і женців, збільшено шкоду від батогів.

Додано п'ять нових зачісок, які можна вибрати під час створення персонажа, за допомогою підставки з хмарним дзеркалом або за допомогою функції "Переродження Реннали".

Нові можливості Басейнів виклику (Summoning Pool): Активні басейни виклику тепер будуть перенесені в NG+, а окремі Summoning Pool тепер можна вмикати/вимикати у новому меню Функції мапи.

Додано нову функцію в Колізеї: крафтові витратні предмети, які були використані під час бою, будуть поповнюватися в кінці сеансу.

Гра також отримує багато виправлень старих багів і дрібні зміни балансу, як от зміни у кількості шкоди, яку наносить та чи інша здібність чи зброя. Повний список оновлень насправді містить величезну кількість дуже незначних змін, які навряд чи будуть помітні більшості гравців.

Нагадаємо, Elden Ring доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S та Xbox One.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree розширює базову гру, пропонуючи більше того, що зробило її однією з найкращих ігор з відкритим світом. DLC додає нову область карти, насичену таємницями та новими ворогами, підземеллями та новими цікавими предметами.