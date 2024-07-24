За останні п'ять місяців Helldivers 2 сильно змінилася, але ці зміни були здебільшого поступовими й відбувалися у вигляді невеликих оновлень, які виходили постійно одне за одним. Здавалося, що кожні два тижні дебютувала якась нова функція, ворог або середовище. Зрештою, ці релізи сповільнилися, принаймні частково через те, що вони створювали численні проблеми для спільноти. Тепер Helldivers 2 повернеться з великим оновленням, яке включатиме в себе цілу колекцію контенту.

Дивіться також Дуже дорого: один із найрідкісніших картриджів для приставки Nintendo виставили на аукціон

Коли й чого чекати

Оновлення вийде 6 серпня й запропонує гравцям нові режими гри, ворогів, цілі місій та значно вищий рівень складності. В анонсному трейлері головний креативний директор Йохан Пілестедт та директор з дизайну Ніклас Мальмборг розповіли про деталі, поділившись, що вони планують повернути старого ворога з оригінальної Helldivers, який тероризуватиме гравців по всій галактиці.

Impaler – це тип великого ворога-термініда, який заривається в землю й випускає великі щупальця, щоб битися з гравцями. Їхня головна ціль – перешкоджати спробам евакуюватися та відступати з поля бою.

Оновлення також включатиме низку нових типів ворогів, як Термінідів, так і Автоматонів , а також ремікс існуючих ворогів, щоб надати гравцям новий досвід.

, а також ремікс існуючих ворогів, щоб надати гравцям новий досвід. Говорячи про досвід, команда Helldivers також поділилася подробицями про одну з нових місій: "Повернення личинки". У цій місії водолазам потрібно буде пронести галасливу личинку термініда через ворожу територію, щоб дістатися до точки видобутку.

На додаток до нової місії, ворожі аванпости були розширені, перетворившись на масивні, складніші для захоплення бази.

Термініди також отримають новий варіант Зарядника, який розгойдує купу отруйних спор на своєму панцирі, що супроводжується ефектом туману. Приготуйтеся до того, що ці істоти час від часу з'являтимуться з нізвідки.

Піхотинці-автоматони отримають покращений стрибковий ранець. Але більшою загрозою стануть нові ракетні танки. Здалеку ви зможете бачити, як вони випускають залпи в небо, щоб накрити ним вашого персонажа.

Нарешті, Helldivers 2 отримає абсолютно новий рівень складності, бойовий рейтинг 10, що має стати значним кроком вперед у порівнянні з іншими рівнями складності.

Helldivers 2 користується шаленим успіхом з моменту релізу в лютому цього року. Однак гра зазнала кількох невдач, пов'язаних з нестабільністю сервера та вимогою до гравців на ПК підключатися до акаунту PSN. Пізніше Arrowhead і Sony відмовилися від цього рішення після масового обурення гравців, яке обернулося бомбардуванням негативними рецензіями на гру в Steam.

Трейлер майбутнього оновлення: відео

Що далі

Попри успіх гри, кількість гравців дещо знизилася з лютого. Ймовірно, оновлення контенту, яке, за словами розробників, є першим кроком із багатьох запланованих, стане тим, що потрібно для повернення користувачів.

Звісно ж, поки що немає ніяких подробиць про майбутні оновлення, але зрозуміло, що вони будуть не менш масштабними та цікавими.