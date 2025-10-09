На честь свого 15-річчя шведська студія MachineGames підготувала подарунок для гравців. Розробники випустять велике контентне оновлення для свого пригодницького екшену Indiana Jones and the Great Circle, яке додасть у гру довгоочікувані нововведення та покращення.

Святкове оновлення стане доступним 10 жовтня. Як зазначається на сайті Bethesda, одним з головних нововведень стане режим "Нова гра+". Він дозволить гравцям пройти гру повторно, зберігши всі зібрані раніше книги здібностей, невикористані очки пригод, валюту та предмети для лікування. За повторне проходження в цьому режимі гравці отримають у нагороду нову сцену після титрів, пояснює 24 Канал.

В гру також додадуть новий костюм для Індіани Джонса – "каїрський" образ без шкіряної куртки, знайомий шанувальникам за фільмом "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега". Його можна буде використовувати в будь-який час, за винятком епізодів, що вимагають маскування або конкретного костюма.

Крім того, розробники додадуть можливість окремо обирати мову озвучення (дев'ять варіантів) та тексту (чотирнадцять варіантів). У Steam мову дубляжу можна буде налаштувати через властивості гри у бібліотеці.

І зрештою оновлення міститиме низку технічних покращень:

режим економії енергії для консолей Xbox Series X та S,

автоматичне визначення портативних ПК під час запуску гри,

виправлення різноманітних помилок.

Трейлер майбутнього оновлення Indiana Jones and the Great Circle – дивіться відео:

Що відомо про популярність гри?

Indiana Jones and the Great Circle вийшла 9 грудня 2024 року на ПК та Xbox Series X|S, 17 квітня 2025 року з'явилася на PS5, а 4 вересня отримала доповнення The Order of Giants. У 2026 році планується вихід гри на Nintendo Switch 2.

З моменту свого виходу Indiana Jones and the Great Circle здобула визнання як серед критиків, так і серед гравців, ставши одним з головних хітів. Гра отримала високі оцінки на агрегаторах рецензій, зокрема середній бал на Metacritic склав 86 зі 100.

Оглядачі відзначали захопливий сюжет у дусі найкращих пригод Індіани Джонса, вдале поєднання екшену та головоломок, а також чудову акторську гру Троя Бейкера, який озвучив головного героя.

Гравці також тепло сприйняли проєкт, що підтверджується позитивними відгуками у Steam та високою активністю спільноти. За перші кілька місяців після релізу було продано кілька мільйонів копій гри, а реліз на PS 5 лише підсилив популярність тайтлу.