Для Indiana Jones and the Great Circle вийде ювілейний патч з "Новою грою+" та іншими бонусами
- Ювілейне оновлення для Indiana Jones and the Great Circle додасть режим "Нова гра+", новий костюм для Індіани Джонса та можливість обирати мову озвучення і тексту.
- Оновлення включатиме технічні покращення, зокрема режим економії енергії для Xbox Series X та S, і виходить 10 жовтня.
На честь свого 15-річчя шведська студія MachineGames підготувала подарунок для гравців. Розробники випустять велике контентне оновлення для свого пригодницького екшену Indiana Jones and the Great Circle, яке додасть у гру довгоочікувані нововведення та покращення.
Святкове оновлення стане доступним 10 жовтня. Як зазначається на сайті Bethesda, одним з головних нововведень стане режим "Нова гра+". Він дозволить гравцям пройти гру повторно, зберігши всі зібрані раніше книги здібностей, невикористані очки пригод, валюту та предмети для лікування. За повторне проходження в цьому режимі гравці отримають у нагороду нову сцену після титрів, пояснює 24 Канал.
В гру також додадуть новий костюм для Індіани Джонса – "каїрський" образ без шкіряної куртки, знайомий шанувальникам за фільмом "Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега". Його можна буде використовувати в будь-який час, за винятком епізодів, що вимагають маскування або конкретного костюма.
Крім того, розробники додадуть можливість окремо обирати мову озвучення (дев'ять варіантів) та тексту (чотирнадцять варіантів). У Steam мову дубляжу можна буде налаштувати через властивості гри у бібліотеці.
І зрештою оновлення міститиме низку технічних покращень:
- режим економії енергії для консолей Xbox Series X та S,
- автоматичне визначення портативних ПК під час запуску гри,
- виправлення різноманітних помилок.
Трейлер майбутнього оновлення Indiana Jones and the Great Circle – дивіться відео:
Що відомо про популярність гри?
Indiana Jones and the Great Circle вийшла 9 грудня 2024 року на ПК та Xbox Series X|S, 17 квітня 2025 року з'явилася на PS5, а 4 вересня отримала доповнення The Order of Giants. У 2026 році планується вихід гри на Nintendo Switch 2.
З моменту свого виходу Indiana Jones and the Great Circle здобула визнання як серед критиків, так і серед гравців, ставши одним з головних хітів. Гра отримала високі оцінки на агрегаторах рецензій, зокрема середній бал на Metacritic склав 86 зі 100.
Оглядачі відзначали захопливий сюжет у дусі найкращих пригод Індіани Джонса, вдале поєднання екшену та головоломок, а також чудову акторську гру Троя Бейкера, який озвучив головного героя.
Гравці також тепло сприйняли проєкт, що підтверджується позитивними відгуками у Steam та високою активністю спільноти. За перші кілька місяців після релізу було продано кілька мільйонів копій гри, а реліз на PS 5 лише підсилив популярність тайтлу.