В честь своего 15-летия шведская студия MachineGames подготовила подарок для игроков. Разработчики выпустят большое контентное обновление для своего приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle, которое добавит в игру долгожданные нововведения и улучшения.

Праздничное обновление станет доступным 10 октября. Как отмечается на сайте Bethesda, одним из главных нововведений станет режим "Новая игра+". Он позволит игрокам пройти игру повторно, сохранив все собранные ранее книги способностей, неиспользованные очки приключений, валюту и предметы для лечения. За повторное прохождение в этом режиме игроки получат в награду новую сцену после титров, объясняет 24 Канал.

В игру также добавят новый костюм для Индианы Джонса – "каирский" образ без кожаной куртки, знакомый поклонникам по фильму "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега". Его можно будет использовать в любое время, за исключением эпизодов, требующих маскировки или конкретного костюма.

Кроме того, разработчики добавят возможность отдельно выбирать язык озвучки (девять вариантов) и текста (четырнадцать вариантов). У Steam язык дубляжа можно будет настроить через свойства игры в библиотеке.

И наконец обновление будет содержать ряд технических улучшений:

режим экономии энергии для консолей Xbox Series X и S,

автоматическое определение портативных ПК во время запуска игры,

исправление различных ошибок.

Трейлер будущего обновления Indiana Jones and the Great Circle – смотрите видео:

Что известно о популярности игры?

Indiana Jones and the Great Circle вышла 9 декабря 2024 года на ПК и Xbox Series X|S, 17 апреля 2025 года появилась на PS5, а 4 сентября получила дополнение The Order of Giants. В 2026 году планируется выход игры на Nintendo Switch 2.

С момента своего выхода Indiana Jones and the Great Circle получила признание как среди критиков, так и среди игроков, став одним из главных хитов. Игра получила высокие оценки на агрегаторах рецензий, в частности средний балл на Metacritic составил 86 из 100.

Обозреватели отмечали увлекательный сюжет в духе лучших приключений Индианы Джонса, удачное сочетание экшена и головоломок, а также замечательную актерскую игру Троя Бейкера, который озвучил главного героя.

Игроки также тепло восприняли проект, что подтверждается положительными отзывами в Steam и высокой активностью сообщества. За первые несколько месяцев после релиза было продано несколько миллионов копий игры, а релиз на PS 5 только усилил популярность тайтла.