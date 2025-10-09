Bethesda Softworks совместно с разработчиками из Bethesda Game Studios подтвердили, что проведут прямую трансляцию по случаю Дня Fallout. Информация об этом появилась в аккаунте Fallout в соцсети X, информирует 24 Канал.

Что такое день Fallout и что там покажут?

Это день, когда фанаты серии отмечают все, что связано с игрой, поскольку именно 23 октября 2077 года, в мире игры началась Великая война – глобальный ядерный конфликт, который превратил цивилизацию в радиоактивную пустошь.

Презентация под названием Fallout Day 2025 начнется в 20:00 по киевскому времени. Наблюдать за событием можно будет на платформах YouTube, Twitch и в Steam.

В своем анонсе организаторы сообщили, что планируют поделиться свежими новостями об уже имеющихся играх во вселенной Fallout.

Также они расскажут о праздновании в рамках сообщества и будущие фанатские мероприятия.

Это означает, что рассчитывать на анонсы новых игр серии во время этой презентации не стоит. Несмотря на это, некоторые поклонники в комментариях все еще надеются увидеть хотя бы небольшой тизер будущих проектов.

Как там Fallout 5?

Ранее появлялась информация, что в разработке находится несколько игр Fallout, включая ту, "которую все ждут" – Fallout 5. Об этом рассказал журналист Video Games Chronicle Джордан Миддлер в эпизоде подкаста Friends Per Second, размещенном на YouTube-канале блогера Skill Up.

Ходят слухи, что Bethesda также работает и над ремастером Fallout 3, что упоминался в судебных документах Microsoft.

В то же время глава Bethesda Game Studios Тодд Говард заявлял, что студия выпустит Fallout 5 только после The Elder Scrolls VI, релиз которой состоится еще не скоро. По слухам, Microsoft ищет способы ускорить разработку из-за популярности сериала от Amazon.

Кстати, в ближайшее время фанатов серии ждет второй сезон сериала Fallout, который стартует 17 декабря на Prime Video. Также на декабрь запланировано большое обновление для многопользовательской игры Fallout 76.