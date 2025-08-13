Розробники PUBG Battlegrounds оголосили, що гра незабаром перестане працювати на PlayStation 4 та Xbox One. Натомість королівська битва отримає повноцінні версії для консолей нового покоління з покращеною графікою та стабільністю. Зміни відбудуться вже цієї осені.

Починаючи з 13 листопада 2025 року, компанія PUBG Corporation припинить підтримку гри на консолях минулого покоління – PlayStation 4 та Xbox One. З цієї дати завантажити або запустити PUBG: Battlegrounds на цих приставках буде неможливо, інформує 24 Канал.

Розробники пояснили, що це рішення було складним, але необхідним кроком для подальшого розвитку та довгострокового майбутнього гри на консолях. Гравці зможуть перенести весь свій прогрес та придбані предмети на нові платформи. Для цього достатньо буде увійти у свій акаунт на PlayStation 5 або Xbox Series X|S.

Раніше гра працювала на нових консолях лише в режимі зворотної сумісності. Тепер же власники актуальних приставок отримають повноцінні версії з покращеною графікою, стабільнішою частотою кадрів та меншою кількістю збоїв.

Як гра працюватиме на нових консолях?

На звичайній PS5 гра працюватиме в 1440p при 60 кадрах на секунду. На PS5 Pro та Xbox Series X обіцяють 2160p (4K) при 60 кадрах на секунду. Молодша консоль Xbox Series S отримає 1080p при 60 кадрах/с або 1440p за 30 кадрів/с.

