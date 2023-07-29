Оновлення сайту Rockstar підкріпило чутки про вихід ремастера Red Dead Redemption

Докази існування ремастера Red Dead Redemption продовжують накопичуватися, оскільки останнє оновлення на сайті Rockstar Games просто-таки не може вказувати на щось інше. Детальніше – у матеріалі.

Оригінальна Red Dead Redemption, випущена у 2010 році, отримала широке визнання критиків та гравців, однак обмежилася версією для консолей.

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Сиквел 2018 року, який цього разу відвідав і ПК, став однією з кращих ігор в історії та завоював любов мільйонів геймерів, тому цілком зрозуміло, що у компанії замислилися над можливістю перевипустити оригінальний проєкт.

Принаймні, так стверджують чутки, які з'явилися відносно нещодавно, а тепер лише посилилися завдяки останньому оновленню сайту Rockstar.

Отож, оновлення додало до списку ігор посилання на щось під назвою "Red Dead Redemption (Rockstar Presents Ver)" з кодом RDR1RSP.

Також це доповнено файлом з абсолютно новим логотипом гри із написом "Rockstar Games Presents Red Dead Redemption".

Хоча офіційного анонсу ще не було, але шанувальники студії тепер впевнені, що це лише питання часу.

Також неабияк втішила геймерів сама фраза "Rockstar Games Presents" у логотипі.

На їх думку, це означає, що компанія, скоріше за все, сама працювала над ремастером чи можливо навіть ремейком, а не віддала його на аутсорс як це було з Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, яка після релізу зазнала жорсткої критики за незадовільний технічний стан.