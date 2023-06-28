Вслід за інформацією про майбутній ремастер одного з найпопулярніших шутерів в історії індустрії, рейтинговий комітет Південної Кореї "видав" новину розробку ще одного важливого проєкту від іменитих розробників.

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Мова про справжніх важковаговиків світу відеоігор – студію Rockstar.

За свіжою інформацією, що з'явилася на сайті південнокорейського Комітету з рейтингу та адміністрування ігор (GRAC), 27 червня ремастер Red Dead Redemption отримав класифікацію, а подання відбулося ще раніше – 15 червня.

Відомство, до речі, залишило грі оригінальний віковий рейтинг – 18+.

Трейлер Red Dead Redemption: відео

Після шаленого успіху сиквелу, який продався тиражем у більш ніж 75 мільйонів копій, не дивно, що студія вирішила "освіжити" й оригінал.

Щоправда, у щойно оприлюдненому рейтингу згадується лише консольна версія гри, хоча це не виключає можливості порту для ПК.

Цікаво, що це не вперше, коли проєкт Rockstar "анонсується" таким методом.

Наприклад, GTA: The Trilogy – Definitive Edition отримала рейтинг від GRAC 30 вересня 2021 року, всього за кілька днів до того, як Rockstar офіційно оголосила про майбутній вихід колекції і лише за кілька тижнів до її релізу – 11 листопада.

Хоча якість ремастерів стала предметом насмішок, шанувальники студії сподіваються, що з Red Dead Redemption справи будуть краще.