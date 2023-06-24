Чутки про розробку проєктів часто виникають через діяльність рейтингових агентств, які присвоюють вікові обмеження для відеоігор.

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Так сталося вчергове зовсім нещодавно, адже в мережі з'явилася інформація про те, що id Software працюють над ремастером своєї культової гри.

Створений як наступник Doom, оригінальний Quake став величезним хітом, зокрема через власний рушій, який подарував геймерам графіку вражаючого рівня як для тодішніх відеоігор.

Quake 2, що вийшов в 1997 році, кардинально відрізнявся від оригіналу атмосферою та загальним настроєм, проте також став шалено успішним, а все завдяки чудовій стрільбі та швидкому темпу гри.

Quake 2 з модами у 4К та ретрейсингом: дивитися відео

Комітет з рейтингу та адміністрування ігор Південної Кореї нещодавно виставив віковий ценз для Quake 2 Remastered – гри, яка наразі навіть не була офіційно анонсована розробниками.

У подробицях, оприлюднених агентством, зазначено, що гра вийде для ПК і міститиме надмірний показ насильства, крові та розчленування.

Тобто геймерів очікує все те, за що шанувальники так люблять старий-добрий Quake 2, але, ймовірно, з кращою графікою, підтримкою роздільної здатності 4K і іншими корисними нововведеннями.

Шанувальники франшизи впевнені, що ремастер анонсують офіційно вже зовсім скоро на майбутньому QuakeCon 2023, який пройде в Техасі з 10 по 13 серпня.