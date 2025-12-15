STALKER 2 отримає велике сюжетне оновлення з новими квестами

Команда GSC Game World анонсувала вихід безплатного контентного оновлення для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Вже 16 грудня світ гри поповниться новою сюжетною гілкою, додатковими завданнями, персонажами та унікальним озброєнням.

Гравцям доведеться розслідувати природу загадкового сигналу, який викликає галюцинації у мешканців Зони, розповідає 24 Канал з посиланням на PlayStation Blog.

Чим здивує сталкерів свіжий контент?

Основою оновлення стане нова історія, що обертається навколо дивних подій поблизу заводу "Малахіт" у західній частині мапи. Наукові групи почали фіксувати невідомий радіосигнал, який глушить звичний зв'язок через КПК. Сталкери, яким не пощастило почути цю трансляцію, скаржаться на сильний головний біль, носові кровотечі та яскраві галюцинації.

Новий контент в S.T.A.L.K.E.R. 2 – дивіться відео:

Розслідуванням феномену займається професор Медулін, проте його академічних знань виявилося недостатньо для розуміння природи сигналу. До справи долучився радіоаматор на прізвисько Банзай, але під час експериментів ситуація вийшла з-під контролю.

Гравцям доведеться вирушити в Рудий ліс, орієнтуючись на аварійну трансляцію, щоб з'ясувати глибину цієї кролячої нори. Сюжетна лінія включає вісім нових квестів та знайомить із шістьма раніше невідомими персонажами.

В зоні з'являться нові локації

Окрім завдань, розробники розширюють географію Зони. У грі з'явиться сім нових локацій, серед яких Піонерський табір "Казка" та Стара шахта в Рудому лісі.

Деякі вже знайомі місця, такі як Звалище техніки, Армійські склади, Міська котельня, Залізничне депо біля "Малахіту" та ЗРК "Волхов", будуть заселені по-новому.

Важливим нововведенням стане система наслідків: залежно від рішень гравця, у малолюдній частині Згорілого лісу може з'явитися повноцінний хаб. Це безпечне місце включатиме техніка, торговця, медика, провідника, а також ліжко для відпочинку та особисту схованку.

Нова зброя

Для шанувальників тактичного бою додали гвинтівку GP37V2. Це модифікована версія класичної GP37, оснащена глушником та прицілом малої кратності. Зброя веде вогонь лише одиночними пострілами або чергами, що вимагає від стрільця високої точності та навичок.