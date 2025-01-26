Творець Stardew Valley планує випустити оновлення для гри через 50 років
- Ерік Барон, творець Stardew Valley, запевнив, що продовжить підтримувати гру та не планує зупинятися.
- Барон паралельно працює над новим проєктом Haunted Chocolatier, але не збирається припиняти роботу над Stardew Valley.
Легендарний розробник інді-хіта Stardew Valley Ерік Барон розповів про майбутні плани щодо підтримки гри, чим несказанно потішив шанувальників симулятора ферми.
ConcernedApe заробив собі ім'я в індустрії та мільйони доларів, створивши, ймовірно, найкращу інді-гру в історії та продовжує працювати над нею ось вже 12 років, інформує 24 Канал.
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Попри такий довгий термін, Барон не збирається зупинятися й у нещодавній розмові з виданням NPR запевнив, що ще й близько не закінчив Stardew Valley.
При цьому, розробник також не хоче аби гра виглядала "переповненою" контентом.
Зрештою, я хочу, щоб Stardew Valley була найкращою грою. Тож якщо я відчую, що гра починає перевантажуватися вмістом до такої міри, що це шкодить розважальному фактору, я б зупинився на цьому,
– сказав Ерік.
Зараз Барон паралельно працює над наступним проєктом – Haunted Chocolatier, але наголошує, що не закине свою першу гру ймовірно, ніколи.
Трейлер Haunted Chocolatier – дивіться відео
Я думаю, що у мене завжди буде бажання повернутися і, можливо, щось додати, можливо, навіть через 50 років я можу щось додати. Я думаю, було б смішно випустити оновлення, коли мені було б 90 років — якщо я стільки проживу. Будемо сподіватися,
– з гумором каже Барон.
Отож, найвідданіші фанати Stardew Valley можуть бути спокійні за майбутнє проєкту, принаймні доки живий його творець.