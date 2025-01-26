Творець Stardew Valley планує випустити оновлення для гри через 50 років

Легендарний розробник інді-хіта Stardew Valley Ерік Барон розповів про майбутні плани щодо підтримки гри, чим несказанно потішив шанувальників симулятора ферми.

ConcernedApe заробив собі ім'я в індустрії та мільйони доларів, створивши, ймовірно, найкращу інді-гру в історії та продовжує працювати над нею ось вже 12 років, інформує 24 Канал.

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Попри такий довгий термін, Барон не збирається зупинятися й у нещодавній розмові з виданням NPR запевнив, що ще й близько не закінчив Stardew Valley.

При цьому, розробник також не хоче аби гра виглядала "переповненою" контентом.

Зрештою, я хочу, щоб Stardew Valley була найкращою грою. Тож якщо я відчую, що гра починає перевантажуватися вмістом до такої міри, що це шкодить розважальному фактору, я б зупинився на цьому,

– сказав Ерік.

Зараз Барон паралельно працює над наступним проєктом – Haunted Chocolatier, але наголошує, що не закине свою першу гру ймовірно, ніколи.

Трейлер Haunted Chocolatier – дивіться відео

Я думаю, що у мене завжди буде бажання повернутися і, можливо, щось додати, можливо, навіть через 50 років я можу щось додати. Я думаю, було б смішно випустити оновлення, коли мені було б 90 років — якщо я стільки проживу. Будемо сподіватися,

– з гумором каже Барон.

Отож, найвідданіші фанати Stardew Valley можуть бути спокійні за майбутнє проєкту, принаймні доки живий його творець.