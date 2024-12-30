У грудні 2024 року ConcernedApe поділився оновленими цифрами продажів на офіційному сайті гри. Згідно зі звітом, 26 мільйонів із 41 мільйона копій було продано на ПК, а ще 7,9 мільйона одиниць придбали гравці Nintendo Switch. Решта 7,1 мільйона копій було продано на інших консолях та мобільних платформах, повідомляє 24 Канал.

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Траєкторія продажів Stardew Valley демонструє стабільне зростання з моменту запуску 26 лютого 2016 року.

У січні 2020 року було продано понад 10 мільйонів копій,

у березні 2022 року – 20 мільйонів,

а в лютому 2024 року – 30 мільйонів копій, що збіглося з її восьмою річницею.

За 10 місяців, що минули відтоді, гра розійшлася тиражем в ще 11 мільйонів копій – чудове досягнення, що становить понад чверть від загального обсягу продажів за невеликий проміжок часу, що минув від початку її існування.

Спочатку запущена для ПК, Stardew Valley згодом поширилася на численні платформи, включаючи PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch, iOS та Android. Попри те, що грі вже майже дев'ять років, вона продовжує завойовувати нову аудиторію завдяки регулярним оновленням, включаючи значні розширення контенту, які роблять ігровий процес свіжим.

Трейлер Stardew Valley – дивіться відео: