В декабре 2024 года ConcernedApe поделился обновленными цифрами продаж на официальном сайте игры. Согласно отчету, 26 миллионов из 41 миллиона копий было продано на ПК, а еще 7,9 миллиона единиц приобрели игроки Nintendo Switch. Остальные 7,1 миллиона копий было продано на других консолях и мобильных платформах, сообщает 24 Канал.

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Траектория продаж Stardew Valley демонстрирует стабильный рост с момента запуска 26 февраля 2016 года.

В январе 2020 года было продано более 10 миллионов копий,

в марте 2022 года – 20 миллионов,

а в феврале 2024 года – 30 миллионов копий, что совпало с ее восьмой годовщиной.

За 10 месяцев, прошедших с тех пор, игра разошлась тиражом в еще 11 миллионов копий – замечательное достижение, составляющее более четверти от общего объема продаж за небольшой промежуток времени, прошедший от начала ее существования.

Изначально запущенная для ПК, Stardew Valley впоследствии распространилась на многочисленные платформы, включая PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch, iOS и Android. Несмотря на то, что игре уже почти девять лет, она продолжает завоевывать новую аудиторию благодаря регулярным обновлениям, включая значительные расширения контента, которые делают игровой процесс свежим.

Трейлер Stardew Valley – смотрите видео: