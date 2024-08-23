NAVI втратили лідерство у світовому рейтингу CS2: хто обігнав та де тепер українці

Natus Vincere вибула з першого місця у рейтингу команд на сервісі HLTV, головному ресурсі, що висвітлює турніри з Counter-Strike 2. Тепер її місце займає команда, що раніше була лише третьою.

Яка ситуація тепер

Українська команда опустилася в рейтингу за підсумками IEM Cologne 2024. У гранд-фіналі турніру в Німеччині гравці поступилися Team Vitality (1:3).

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Тепер на першому місці розташувалася сама команда Vitality, яка піднялася сюди з четвертого місця, яке вона займала на початку серпня. До її складу входять:

apEX (Ден Мадесклер) з Франції.

ZywOo (Матьє Ербо) з Франції.

flameZ (Шахар Шушан) з Ізраїлю.

Spinx (Лотан Гіладі) з Ізраїлю.

mezii (Вільям Мерріман) з Ізраїлю.

Natus Vincere спустилися на друге місце, а відразу за ними – G2, яка раніше була п'ятою. Четверте місце забрали MOUZ, які до цього бути третіми. Закривають п'ятірку росіяни з Team Spirit.

NAVI очолювали рейтинг HLTV з 22 липня. Українська організація піднялася на перший рядок після перемоги на Esports World Cup 2024.

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