Опитування визначило найпопулярніших персонажів у Genshin Impact

Результати нещодавнього опитування фанатів Genshin Impact розкривають найпопулярніших персонажів, класи зброї та регіони гри. Детальніше – у матеріалі.

На цю мить Genshin Impact, безумовно, одна з найпопулярніших ігор на ринку RPG. Великою мірою проєкт від miHoYo завдячує цим величезному розмаїттю персонажів, яких гравцям пропонується зібрати у власну унікальну команду.

Цікаво Гра в грі: геймер відтворив увесь світ Genshin Impact у Minecraft – неймовірний трейлер

Якщо існує вибір значить когось вибирають найчастіше. Це питання зацікавило шанувальника гри та користувача Reddit під ніком milkyteaspoons.

На офіційному сабредіті проєкту геймер опублікував опитування, в якому попросив гравців поділитися подробицями про себе і про свої вподобання у грі.

За його результатами виявилося, що найпопулярнішими персонажами Genshin Impact є Кадзуха, Ху Тао, Сяо, Чжун Лі та Чайльд – саме в такому порядку.

Найпопулярніші персонажі Genshin Impact / зображення з Reddit

При цьому milkyteaspoons виділив також 5 улюбленців для кожної статі. Так серед чоловіків найпопулярнішими стали: Ху Тао, Кадзуха, Чжун Лі, Сегун Райден та Гань Юй. Тим часом як першою п'ятіркою жінок виявились Сяо, Чайлд, Кадзуха, Чжун Лі та Венті.

При старті гри 56,9% респондентів вибрали своїм головним персонажем Люміну, а решта 43,1% – Ітера. Також стало відомо, що найулюбленішим стихійним елементом в Genshin Impact є стихія вітру Анемо (27,5% голосів).

Найпопулярніші персонажі Genshin Impact серед чоловіків та жінок / зображення з Reddit

Серед класів зброї більшість гравців надають перевагу древковій з 36,1% вподобань. Щодо улюбленого регіону, то на першому місці опинився Ліюе з 26,3%. Одразу за ним йдуть Інадзума з 23,8% та Мондштадт з 23,4% голосів геймерів.

Цікавими даними стали вікова та статева приналежність респондентів. Так, 51,1% опитаних гравців ідентифікували себе як чоловіки, 37,3% як жінки, 6,3% ідентифікували себе як "інші", а 5,4% сказали, що вони не хотіли б не вказувати стать.

Панівними віковими групами гравців Genshin Impact виявилися категорії 18-21, 14-17 та 22-25 років. А найбільше в Genshin Impact геймери цінують сюжет та історію (33%) і можливість вільно досліджувати світ Тейвату (26,9%).