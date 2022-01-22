Починає здаватися, що не існує нічого, що талановиті шанувальники Minecraft ще б не спробували відтворити у світі улюбленої гри. Але за це ми її й любимо, чи не так?

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Цього разу в голову талановитого геймера під ніком Archi прийшла ідея відтворити у грі цілий континент з іншого не менш популярного проєкту – Genshin Impact. Мальовничий світ цієї ММО сміливо можна назвати однією з причин успіху гри, а тому не дивно, що ентузіасту стало цікаво як би він виглядав у Minecraft.

Результатами роботи гравця поділився користувач Reddit H4xolotl.

Проєкт являє собою повномасштабну версію Тейвата, наповнену всіма його впізнаваними деталями. Відео демонструє такі визначні місця, як Винокурня Світанок, Мондштадт, Драконів Пік, порт Лі Юе та інші. Ентузіаст пропрацював навіть інтер'єри деяких будівель, як-от Мондштадтського собору з його високими стелями, люстрами та вітражами.



Мало буде сказати, що робота Арчі гідна поваги. Шалена увага до деталей та неймовірний масштаб будівництва відверто вражають та, безсумнівно, роблять цей проєкт одним із найкращих у Minecraft на сьогодні.