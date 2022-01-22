Начинает казаться, что нет ничего, что талантливые поклонники Minecraft еще бы не попытались воссоздать в мире любимой игры. Но за это мы ее и любим, не правда ли?

Фантастика Игрок Minecraft потратил 2 года на постройку гигантского лабиринта: невероятное видео

В этот раз в голову талантливого геймера под ником Archi пришла идея воспроизвести в игре целый континент из другого не менее популярного проекта – Genshin Impact. Живописный мир этой ММО смело можно назвать одной из причин успеха игры, а потому не удивительно, что энтузиасту стало интересно, как бы он выглядел в Minecraft.

Результатами работы игрока поделился пользователь Reddit H4xolotl.

Проект представляет собой полномасштабную версию Тейвата, наполненную всеми его узнаваемыми деталями. Видео демонстрирует такие достопримечательности, как Винокурня Рассвет, Мондштадт, Драконов Пик, порт Ли Юэ и другие. Энтузиаст проработал даже интерьеры некоторых зданий, таких как Мондштадтский собор с его высокими потолками, люстрами и витражами.



Недостаточно будет сказать, что работа Арчи достойна уважения. Безумное внимание к деталям и невероятный масштаб строительства откровенно впечатляют и, несомненно, делают этот проект одним из лучших в Minecraft на сегодня.