Гендиректор Epic Games Тім Свіні прокоментував часті скарги на оптимізацію ігор на Unreal Engine 5. На його думку, проблема не в технології, а в підході студій, які відкладають оптимізацію для слабких пристроїв на останній етап розробки. Epic Games намагається вирішити це, просуваючи ідею ранньої оптимізації.

Такі ігри, як The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Wuchang: Fallen Feathers та Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, розроблені на Unreal Engine 5, часто критикують за погану оптимізацію. Проте, за словами голови Epic Games Тіма Свіні, причина цих проблем криється не в самому рушії. Про це він розповів в інтерв'ю корейському порталу This Is Game розповідає 24 Канал.

То хто ж винен у проблемах з продуктивністю?

Під час виступу на фестивалі Unreal Fest 2025 у Сеулі Свіні заявив, що головна проблема полягає у тому, як ігрові студії організовують процес розробки.

Він зазначив, що багато команд спочатку створюють ігри для найпотужнішого "заліза", а оптимізацію та тестування на слабших пристроях залишають на потім. На думку керівника Epic Games, цим процесом варто займатися набагато раніше, ще до повного завершення роботи над контентом гри.

Свіні наголосив, що сучасні ігри стали значно складнішими, ніж десять років тому. Тому вирішити проблему поганої оптимізації лише на рівні рушія неможливо – для цього потрібна тісна співпраця з командою розробників.

Зі свого боку Epic Games працює над автоматизацією оптимізації Unreal Engine 5 для різних пристроїв, впроваджує в рушій досвід, отриманий під час підтримки Fortnite, та активно просуває серед розробників ідею ранньої оптимізації.

Як приклад вдалого підходу він навів рольовий екшен з відкритим світом The Witcher 4 від CD Projekt Red. Технологічна демонстрація гри, показана в червні, вразила фахівців з Digital Foundry бездоганною оптимізацією.

Чому ігри на UE 5 мають стільки проблем з оптимізацією?

Проблема оптимізації ігор на Unreal Engine 5 полягає не в самому рушії, а в підході розробників до створення ігор.

Розробники нехтують оптимізацією з низки причин, серед яких недостатній час на шліфування, фінансові обмеження та небажання працювати над іграми для слабших консолей. Крім того, сучасні ігри набагато більш комплексні.

Раніше Epic Games надавала окрему платну підтримку рушія для студій. Тепер компанія вирішила змінити підхід і оголосила, що співпрацюватиме зі студіями, які розробляють ігри на базі їх рушія.