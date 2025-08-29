Чому розробники вирішили додати альтернативу?

Гра Resident Evil 7, відома за підзаголовком "Biohazard", стала знаковим поверненням франшизи до формату survival horror після кількох частин, що схилялися до екшену. Одним із ключових елементів, який забезпечив грі гнітючу атмосферу та високу напругу, стала камера з видом від першої особи. Вона створювала максимальний ефект занурення, змушуючи гравця відчувати себе безпосереднім учасником жахливих подій. Проте, як виявилося, такий підхід мав і зворотний бік, пише 24 Канал з посиланням на TheGamer.

Поєднання виду від першої особи з обмеженою кількістю боєприпасів та зброї для багатьох стало непереборним випробуванням. Простіше кажучи, гра виявилась занадто страшною для деяких користувачів, що змусило їх покинути проходження. Директор майбутньої гри Resident Evil Requiem, Коші Наканіші зазначив, що значна частина аудиторії не змогла пройти Resident Evil 7 до кінця або навіть не наважилася її почати через надмірний страх.

За словами Наканіші, він прагне, щоб якомога більше людей могли насолодитися новою грою. Саме тому в Resident Evil Requiem було впроваджено можливість перемикання на вид від третьої особи за бажанням. Ця функція слугує своєрідним компромісом для тих, кому горор від першої особи видається надто страшним.

Безумовно, вид від першої особи забезпечує глибше занурення в атмосферу, але режисер пояснив, що наявність на екрані персонажа, який виступає в ролі аватара, дозволяє гравцеві трохи дистанціюватися від жаху та легше справлятися з напругою. Навіть з урахуванням того, що в Requiem на гравців чекатимуть моторошні переслідувачі та монстри, здатні кидатися меблями, спостерігати за цим з-за спини протагоніста, ймовірно, буде менш лячно. Т

Таким чином, розробники дають гравцям вибір, як саме вони хочуть пройти нову історію у всесвіті Resident Evil.

