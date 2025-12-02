Проєкт, який розробляється вже понад 13 років, продовжує залучати величезні кошти, незважаючи на свій статус "вічної альфи" та доволі суперечливу репутацію в ігровій індустрії, розповідає 24 Канал з посиланням на дані RSI.

Дивіться також Фанат Arc Raiders вразив геймерів реплікою популярної зброї з гри

Як змінювалася динаміка фінансування проєкту?

Історія фінансового успіху гри бере початок у 2012 році, коли на платформі Kickstarter вдалося зібрати трохи більше ніж 2 мільйони доларів. Згодом збір коштів перемістився на власний сайт розробників, де темпи надходжень лише зростали.

У 2015 році бюджет сягнув 100 мільйонів, у 2020-му – 300 мільйонів, а вже у 2023 році сума подвоїлася до 600 мільйонів. Психологічну позначку у 800 мільйонів доларів проєкт подолав минулої весни.

Станом на момент публікації, загальні збори на виробництво та підтримку Star Citizen становлять понад 918 мільйонів доларів. Аудиторія вкладників також суттєво розширилася: якщо на етапі 800 мільйонів їх було 5,58 мільйона, то зараз кількість донорів сягнула 6,12 мільйона осіб.

Особливо успішним для Cloud Imperium Games став листопад, який приніс у скарбничку понад 32 мільйони доларів. Аналітики пов'язують такий сплеск активності з періодом безкоштовного доступу до гри, який стартував 20 листопада і тривав до 3 грудня.

Якою Star Citizen має бути?

Розробники обіцяють, що фінальна версія Star Citizen стане масштабною MMO-пісочницею. Гравцям пропонують поєднання битв проти інших користувачів (PvP) та комп'ютерних супротивників (PvE), а також мирний геймплей, розгалужену систему професій, гільдій, повноцінну сюжетну кампанію та контент для високорівневих персонажів.

Проте проєкт має неоднозначну славу. Це одна з найдорожчих ігор в історії, яку часто критикують за нецільове використання коштів керівництвом, а іноді навіть лунають звинувачення у шахрайстві. Попри 13 років розробки, гра залишається на стадії альфа-тестування (очікуються патчі 4.4 та 4.5).

Star Citizen | Alpha 4.4: Welcome to Nyx – дивіться відео:

Втім, влітку з'явилися перші натяки на повноцінний реліз 1.0. Керівник студії Кріс Робертс зазначив, що вихід повної версії заплановано орієнтовно на 2027 або 2028 рік, як повідомляло французьке видання La Press.