Проект, который разрабатывается уже более 13 лет, продолжает привлекать огромные средства, несмотря на свой статус "вечной альфы" и довольно противоречивую репутацию в игровой индустрии.

Как менялась динамика финансирования проекта?

История финансового успеха игры берет начало в 2012 году, когда на платформе Kickstarter удалось собрать чуть более 2 миллионов долларов. Впоследствии сбор средств переместился на собственный сайт разработчиков, где темпы поступлений только росли.

В 2015 году бюджет достиг 100 миллионов, в 2020-м – 300 миллионов, а уже в 2023 году сумма удвоилась до 600 миллионов. Психологическую отметку в 800 миллионов долларов проект преодолел прошлой весной.

По состоянию на момент публикации, общие сборы на производство и поддержку Star Citizen составляют более 918 миллионов долларов. Аудитория вкладчиков также существенно расширилась: если на этапе 800 миллионов их было 5,58 миллиона, то сейчас количество доноров достигло 6,12 миллиона человек.

Особенно успешным для Cloud Imperium Games стал ноябрь, который принес в копилку более 32 миллионов долларов. Аналитики связывают такой всплеск активности с периодом бесплатного доступа к игре, который стартовал 20 ноября и продлился до 3 декабря.

Какой Star Citizen должна быть?

Разработчики обещают, что финальная версия Star Citizen станет масштабной MMO-песочницей. Игрокам предлагают сочетание битв против других пользователей (PvP) и компьютерных противников (PvE), а также мирный геймплей, разветвленную систему профессий, гильдий, полноценную сюжетную кампанию и контент для высокоуровневых персонажей.

Однако проект имеет неоднозначную славу. Это одна из самых дорогих игр в истории, которую часто критикуют за нецелевое использование средств руководством, а иногда даже звучат обвинения в мошенничестве. Несмотря на 13 лет разработки, игра остается на стадии альфа-тестирования (ожидаются патчи 4.4 и 4.5).

Впрочем, летом появились первые намеки на полноценный релиз 1.0. Руководитель студии Крис Робертс отметил, что выход полной версии запланирован ориентировочно на 2027 или 2028 год, как сообщало французское издание La Press.