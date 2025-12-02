1 декабря Джеф Килли опубликовал загадочную фотографию с жуткой статуей, что явно намекает на анонс какого-то масштабного проекта на предстоящей The Game Awards 2025, информирует 24 Канал со ссылкой на @geoffkeighley в X.
Интересно Аниматор Rockstar Games случайно слил геймплейные моменты GTA VI
Будет ли анонс новой God of War на TGA 2025?
Геймеры сразу начали ломать себе головы на новости о какой же видеоигре намекает причудливое изображение с человеческими останками.
Среди идей были The Elder Scrolls 6, дополнения для Diablo и даже Gears of War, сообщает gamesradar+.
Одной из самых популярных теорий стало то, что пост намекает на анонс продолжения серии God of War, события которой якобы перенесут геймеров в древний Египет.
Правда, им не суждено было прожить долго, ведь их быстро опроверг сам Кори Барлог – креативный директор и главный создатель перезапуска франшизы.
Разработчик появился на стриме у блогера Люка Стивенса и кратко разбил все спекуляции геймеров:
Нет, это не GoW,
– коротко написал он.
Так что, в списке догадок осталось на одну меньше и хотя это, скорее всего, расстроит фанатов Кратоса, но даст крошку надежды поклонникам других франшиз.
Что известно о TGA 2025?
Нынешняя The Game Awards состоится в Лос-Анджелесе, в ночь на 12 декабря, в 02:30 по киевскому времени.
Традиционно церемонию будут транслировать на стриминговых платформах, среди которых YouTube, Twitch, Kick, Facebook Live и Amazon Prime.
Еще до старта голосования, видеоигра Clair Obscur: Expedition 33 установила новый рекорд церемонии, получив целых 12 номинаций.