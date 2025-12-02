1 грудня Джеф Кіллі опублікував загадкову світлину з моторошною статуєю, що явно натякає на анонс якогось масштабного проєкту на майбутній The Game Awards 2025, інформує 24 Канал з посиланням на @geoffkeighley у X.
Чи буде анонс нової God of War на TGA 2025?
Геймери одразу почали ламати собі голови на новини про яку ж відеогру натякає химерне зображення з людськими рештками.
Серед ідей були The Elder Scrolls 6, доповнення для Diablo та навіть Gears of War, повідомляє gamesradar+.
Однією з найпопулярніших теорій стало те, що допис натякає на анонс продовження серії God of War, події якої нібито перенесуть геймерів у давній Єгипет.
Щоправда, їм не судилося прожити довго, адже їх швидко спростував сам Корі Барлог – креативний директор та головний творець перезапуску франшизи.
Розробник з'явився на стримі у блогера Люка Стівенса та коротко розбив усі спекуляції геймерів:
Ні, це не GoW,
– коротко написав він.
Отож, у списку здогадок залишилося на одну менше і хоча це, скоріше за все, засмутить фанатів Кратоса, але дасть крихту надії шанувальникам інших франшиз.
Що відомо про TGA 2025?
Цьогорічна The Game Awards відбудеться у Лос-Анджелесі, в ніч на 12 грудня, о 02:30 за київським часом.
Традиційно церемонію транслюватимуть на стримінгових платформах, серед яких YouTube, Twitch, Kick, Facebook Live та Amazon Prime.
Ще до старту голосування, відеогра Clair Obscur: Expedition 33 встановила новий рекорд церемонії, отримавши цілих 12 номінацій.