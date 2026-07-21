Ore Factory Squad – це нова відеогра, яка завойовує прихильність любителів кооперативних забавок та менеджменту, повідомляє 24 Канал.

Від копачів до акул бізнесу

16 липня 2026 року розробники зі студії threeW випустили проєкт, який одразу отримав понад 8 700 одночасних користувачів, за даними SteamDB, що є вельми солідним стартом для інді-гри на платформі Valve.

У Ore Factory Squad гравці починають свій шлях із невеликого складу та звичайної лопати, поступово купуючи нові території – від затишних лісових ділянок до величезних засніжених гірських кар'єрів.

Кожна локація має свої особливості та потенціал для прибутку, що змушує команду ретельно планувати розвиток бізнесу та видобутку копалин.

Прогрес у грі відчувається фізично: спочатку ви працюєте киркою, згодом переходите на відбійні молотки, а для розчищення масштабних пластів використовуєте динаміт.

Ключовою перевагою проєкту стала процедурна генерація ресурсів під землею. Це означає, що копалини не мають фіксованого розташування, і гравці можуть вільно прокладати власні тунелі, щоразу знаходячи щось нове або рідкісне.

Трейлер гри: дивіться відео

До того ж, проєкт плануюють підтримувати регулярними оновленнями та новим контентом.

Ми працюємо над дорожньою картою, що базуватиметься на відгуках гравців і нашому власному баченні майбутнього,

– говорять у threeW.

Однак, на видобутку ресурсів ігровий процес не завершується. Після нього, сировину потрібно переробити на готову продукцію. Для цього гравці створюють складні виробничі лінії, поєднуючи різноманітні машини конвеєрними стрічками.

Щоб позбутися рутини, система дозволяє залучати розумних складських роботів, які самостійно впорядковують запаси. Глибока система кастомізації дозволяє персоналізувати не лише зовнішній вигляд працівників (одяг, шоломи, рукавиці), а й сам завод – від підлоги до декоративних вивісок.

Кооперативний режим до чотирьох гравців дає змогу ефективно розподілити обов'язки. Поки один геймер керує вантажівкою чи вилковим навантажувачем, інший може займатися налаштуванням нових верстатів тощо.

Це перетворює Ore Factory Squad на справжню перевірку навичок командного менеджменту.

Наразі в Steam діє знижка у 25% (до 30 липня) на проєкт, тож гра вартуватиме вам 221 гривню. Окрім того, розробники залишили доступною безкоштовну демоверсію, щоб кожен міг спробувати себе в ролі шахтаря перед покупкою повної версії.