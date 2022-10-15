Сербська кіберспортивна організація Rising Hope миттю залишилася без жіночого колективу із дисципліни Valorant, а виною всьому неприпустима поведінка тренера, повідомляє 24 канал.

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Раніше цього тижня жіноча команда з Valorant та їхній головний тренер Jehiel залишили Rising Hope після того, як звинуватили у сексуальних домаганнях іншого тренера організації – росіянина Владислава "Simons" Мінєєва.

Колишня жіноча команда Rising Hope з Valorant / зображення з твітеру

У своєму твітері Jehiel детально описав, як той регулярно погрожував гравчиням з команди "показати свої геніталії", попри постійні прохання цього не робити.

Це може бути для них внутрішнім жартом або чимось подібним, але оскільки я тренер дівчат, я вважаю це недоречним. Тож я подзвонив йому, сказавши, що це був невдалий жарт і що йому слід утриматися від цього, оскільки це не смішно, – розповів Jehiel.

Однак, розмова не подіяла й Simons все ж показав свої геніталії під час групового відеодзвінка у Discord прямо на тренуванні команди. Після цього Jehiel та всі учасниці колективу прийняли одноголосне рішення про розірвання відносин із Rising Hope.

Також потерпілі додали, що й до цього інциденту під час відеодзвінків було неодноразово видно як Simons вживав алкоголь, водночас поводячись неадекватно.

Сам інцидент стався 27 вересня, а кілька днів потому Rising Hope написали твіт, щоб "попрощатися" з командою Valorant, не розголошуючи причини. Тоді в організації також зазначили, що тренер Simons залишиться та допоможе сформувати новий склад.

Однак, минуло 8 днів та ситуація набула розголосу в мережі. Через це Rising Hope довелося все ж розірвати контракт із недолугим росіянином та як-не-як перепросити.