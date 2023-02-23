Оригінальна Angry Birds 2009 року випуску, безсумнівно, є однією з найкращих мобільних ігор в історії, однак, схоже на те, що вона не вписується у теперішнє бачення фахівців з Rovio.

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Отож, у компанії стверджують, що наявність оригінальної Angry Birds у магазинах негативно впливає на успішність інших їхніх ігор.

Наслідком цього стало рішення повністю прибрати з продажу версію гри для Android, а версію для iOS натомість перейменувати на "Red’s First Flight" аби ускладнити ідентифікацію оригінальної Angry Birds.

Повна заява студії / зображення з твітеру

Причина цього дуже проста і хтось навіть міг би назвати її жадібністю.

Річ у тому, що оригінальний проєкт є повноцінною грою із цінником в 1 долар без жодних мікротранзакцій чи реклами.

Інші ж частини франшизи Angry Birds, згадані в заяві Rovio, є безкоштовними іграми з мікротранзакціями, і, зважаючи на реалії мобільного геймінгу, ймовірно, здатні принести більше грошей видавцю.

Однак на перешкоді цьому якраз стала оригінальна гра, адже геймерам було вигідніше заплатити символічну суму та отримати продукт вільний від реклами та надокучливих пропозицій здійснення внутрішньоігрових покупок.

Слід зазначити, що проєкт продовжить бути доступним для гри на усіх девайсах, на яких його вже завантажено, але подібний крок все одно не на жарт засмутив чимало шанувальників "злих пташок".