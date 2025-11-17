Nintendo показала перші кадри з фільму The Legend of Zelda

Компанія Nintendo нарешті поділилася першими кадрами з майбутньої екранізації The Legend of Zelda. На знімках можна побачити головних героїв – Лінка та принцесу Зельду – на тлі пейзажів Хайрулу.

Nintendo також підтвердила, що зйомки фільму офіційно розпочалися і йдуть за графіком, інформує 24 Канал з посиланням на сторінку компанії в соцмережі X, де про це оголосив співавтор серії The Legend of Zelda Сігеру Міямото.

Що відомо про екранізацію та акторський склад?

Фільм анонсували ще у 2023 році, а тепер Міямото поділився трьома першими кадрами, які демонструють принцесу Зельду та її захисника Лінка на тлі зелених пагорбів королівства Хайрул. За чутками, зйомки проходять у Новій Зеландії.



Перші кадри фільму The Legend of Zelda / Фото Nintendo

Ці кадри вперше дозволили побачити акторів Бо Брагасон та Бенджаміна Евана Ейнсворта в образах Зельди та Лінка відповідно. Примітно, що принцеса на фото тримає в руках лук.

За словами Міямото, виробництво стрічки просувається за планом, однак до прем'єри ще далеко, тому він попросив фанатів набратися терпіння.

Прихильники гри у коментарях висловили захоплення вибором акторів та дизайном костюмів, які, на їхню думку, вдало поєднують елементи минулих та сучасних ігор серії.

Що відомо про фільм The Legend of Zelda?

Режисером стрічки виступає Вес Болл, відомий за фільмами "Планета мавп: Нове царство" та трилогією "Той, що біжить лабіринтом". Після нещодавнього перенесення дати, прем'єра фільму він запланований на 7 травня 2027 року, як розповідає ігрове видання IGN.

Виробництвом займається Nintendo спільно з Arad Productions Inc., компанією Аві Арада, який відомий як продюсер багатьох фільмів Marvel, включно з франшизою Spider-Man та анімаційним Spider-Verse. Співфінансуванням та всесвітньою дистрибуцією займатиметься компанія Sony Pictures Entertainment. Це означає, що Nintendo активно залучена у творчий процес, щоб зберегти дух оригінальної серії ігор.

Яким є бачення режисера?

Вес Болл ще у 2023 році заявляв, що хоче створити щось, що "відчувається як справжній фільм", інформувало тоді видання Entertainment Weekly.

Він прагне зняти "серйозну та дивовижну" стрічку, а не легковажну адаптацію. Своє бачення він описав як "фільм Міядзакі в живому виконанні", натякаючи на бажання передати відчуття фантастичного та пригодницького світу, зберігаючи при цьому приземленість та реалістичність емоцій.