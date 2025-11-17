Nintendo показала первые кадры из фильма The Legend of Zelda

Компания Nintendo наконец-то поделилась первыми кадрами из будущей экранизации The Legend of Zelda. На снимках можно увидеть главных героев Линка и принцессу Зельду – на фоне пейзажей Хайрулу.

Nintendo также подтвердила, что съемки фильма официально начались и идут по графику, информирует 24 Канал со ссылкой на страницу компании в соцсети X, где об этом объявил соавтор серии The Legend of Zelda Сигеру Миямото.

Что известно об экранизации и актерском составе?

Фильм анонсировали еще в 2023 году, а теперь Миямото поделился тремя первыми кадрами, которые демонстрируют принцессу Зельду и ее защитника Линка на фоне зеленых холмов королевства Хайрул. По слухам, съемки проходят в Новой Зеландии.



Первые кадры фильма The Legend of Zelda / Фото Nintendo

Эти кадры впервые позволили увидеть актеров Бо Брагасон и Бенджамина Эвана Эйнсворта в образах Зельды и Линка соответственно. Примечательно, что принцесса на фото держит в руках лук.

По словам Миямото, производство ленты продвигается по плану, однако до премьеры еще далеко, поэтому он попросил фанатов набраться терпения.

Сторонники игры в комментариях выразили восхищение выбором актеров и дизайном костюмов, которые, по их мнению, удачно сочетают элементы прошлых и современных игр серии.

Что известно о фильме The Legend of Zelda?

Режиссером ленты выступает Уэс Болл, известный по фильмам "Планета обезьян: Новое царство" и трилогией "Бегущий по лабиринту, ". После недавнего переноса даты, премьеры фильма он запланирован на 7 мая 2027 года, как рассказывает игровое издание IGN.

Производством занимается Nintendo совместно с Arad Productions Inc., компанией Ави Арада, который известен как продюсер многих фильмов Marvel, включая франшизу Spider-Man и анимационный Spider-Verse. Софинансированием и всемирной дистрибуцией будет заниматься компания Sony Pictures Entertainment. Это означает, что Nintendo активно вовлечена в творческий процесс, чтобы сохранить дух оригинальной серии игр.

Каково видение режиссера?

Уэс Болл еще в 2023 году заявлял, что хочет создать что-то, что "ощущается как настоящий фильм", информировало тогда издание Entertainment Weekly.

Он стремится снять "серьезную и удивительную" ленту, а не легкомысленную адаптацию. Свое видение он описал как "фильм Миядзаки в живом исполнении", намекая на желание передать ощущение фантастического и приключенческого мира, сохраняя при этом приземленность и реалистичность эмоций.