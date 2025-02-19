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games Новини Dota 2 отримала глобальний патч 7․38 з новим ландшафтом карти та іншими змінами
19 лютого, 21:47
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Dota 2 отримала глобальний патч 7․38 з новим ландшафтом карти та іншими змінами

Михайло Года
Основні тези
  • Dota 2 отримала патч 7.38 під назвою Tightrope Waters з новим ландшафтом карти та змінами в механіці гри.
  • Патч включає зміни ландшафту, додавання нових нейтральних крипів та зміну механіки предметів і атрибутів героїв.

У ніч з 18 на 19 лютого в Dota 2 вийшов глобальний патч 7.38 під назвою Tightrope Waters. Оновлення принесло значні зміни в ландшафт карти, механіку нейтральних предметів та багато інших аспектів гри.

Як повідомляє 24 Канал, з детальним описом усіх змін можна ознайомитися на офіційній сторінці оновлення.

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Основні зміни в патчі 7.38

Оновлення суттєво змінило ігровий процес. Серед ключових змін:

  • Зміна ландшафту: у лісах Світла та Темряви з’явилися додаткові річки. Рух вниз за течією тепер надає героям бонус до швидкості.
  • Рошан повернувся в центральну річку: обидві його лігва знову розташовані в центрі карти, а замість двох Мучителів залишився лише один.
  • Оновлені механіки рун та нейтральних крипів: змінено спосіб отримання рун мудрості та лотосів. Також додано новий табір нейтральних амфібій-крипів, які стають сильнішими протягом гри.
  • Новий ресурс Rage для покращення нейтральних предметів.
  • Перероблена механіка вампіризму.
  • Можливість позначити предмет на продаж. Тепер можна відмітити артефакт, який автоматично буде продано, коли герой опиниться на базі або поруч із таємною лавкою.
  • Зміна основних атрибутів для 16 героїв.
  • Додано Ringmaster у Captain Mode.


Карта отримала багато змін / Фото Valve