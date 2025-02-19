19 лютого, 21:47
Dota 2 отримала глобальний патч 7․38 з новим ландшафтом карти та іншими змінами
Основні тези
- Dota 2 отримала патч 7.38 під назвою Tightrope Waters з новим ландшафтом карти та змінами в механіці гри.
- Патч включає зміни ландшафту, додавання нових нейтральних крипів та зміну механіки предметів і атрибутів героїв.
У ніч з 18 на 19 лютого в Dota 2 вийшов глобальний патч 7.38 під назвою Tightrope Waters. Оновлення принесло значні зміни в ландшафт карти, механіку нейтральних предметів та багато інших аспектів гри.
Як повідомляє 24 Канал, з детальним описом усіх змін можна ознайомитися на офіційній сторінці оновлення.
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Основні зміни в патчі 7.38
Оновлення суттєво змінило ігровий процес. Серед ключових змін:
- Зміна ландшафту: у лісах Світла та Темряви з’явилися додаткові річки. Рух вниз за течією тепер надає героям бонус до швидкості.
- Рошан повернувся в центральну річку: обидві його лігва знову розташовані в центрі карти, а замість двох Мучителів залишився лише один.
- Оновлені механіки рун та нейтральних крипів: змінено спосіб отримання рун мудрості та лотосів. Також додано новий табір нейтральних амфібій-крипів, які стають сильнішими протягом гри.
- Новий ресурс Rage для покращення нейтральних предметів.
- Перероблена механіка вампіризму.
- Можливість позначити предмет на продаж. Тепер можна відмітити артефакт, який автоматично буде продано, коли герой опиниться на базі або поруч із таємною лавкою.
- Зміна основних атрибутів для 16 героїв.
- Додано Ringmaster у Captain Mode.