Dota 2 отримала глобальний патч 7․38 з новим ландшафтом карти та іншими змінами

У ніч з 18 на 19 лютого в Dota 2 вийшов глобальний патч 7.38 під назвою Tightrope Waters. Оновлення принесло значні зміни в ландшафт карти, механіку нейтральних предметів та багато інших аспектів гри.

Як повідомляє 24 Канал, з детальним описом усіх змін можна ознайомитися на офіційній сторінці оновлення. Читайте на сайті Як прокачати всі навички в Kingdom Come: Deliverance 2 Основні зміни в патчі 7.38 Оновлення суттєво змінило ігровий процес. Серед ключових змін: Зміна ландшафту: у лісах Світла та Темряви з’явилися додаткові річки. Рух вниз за течією тепер надає героям бонус до швидкості.

у лісах Світла та Темряви з’явилися додаткові річки. Рух вниз за течією тепер надає героям бонус до швидкості. Рошан повернувся в центральну річку: обидві його лігва знову розташовані в центрі карти, а замість двох Мучителів залишився лише один.

обидві його лігва знову розташовані в центрі карти, а замість двох Мучителів залишився лише один. Оновлені механіки рун та нейтральних крипів: змінено спосіб отримання рун мудрості та лотосів. Також додано новий табір нейтральних амфібій-крипів, які стають сильнішими протягом гри.

змінено спосіб отримання рун мудрості та лотосів. Також додано новий табір нейтральних амфібій-крипів, які стають сильнішими протягом гри. Новий ресурс Rage для покращення нейтральних предметів.

для покращення нейтральних предметів. Перероблена механіка вампіризму.

Можливість позначити предмет на продаж. Тепер можна відмітити артефакт, який автоматично буде продано, коли герой опиниться на базі або поруч із таємною лавкою.

Тепер можна відмітити артефакт, який автоматично буде продано, коли герой опиниться на базі або поруч із таємною лавкою. Зміна основних атрибутів для 16 героїв.

Додано Ringmaster у Captain Mode.

Карта отримала багато змін / Фото Valve