Как сообщает 24 Канал, с подробным описанием всех изменений можно ознакомиться на официальной странице обновления.

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Основные изменения в патче 7.38

Обновление существенно изменило игровой процесс. Среди ключевых изменений:

  • Изменение ландшафта: в лесах Света и Тьмы появились дополнительные реки. Движение вниз по течению теперь предоставляет героям бонус к скорости.
  • Рошан вернулся в центральную реку: оба его логова снова расположены в центре карты, а вместо двух Мучителей остался лишь один.
  • Обновлены механики рун и нейтральных крипов: изменен способ получения рун мудрости и лотосов. Также добавлен новый лагерь нейтральных амфибий-крыпов, которые становятся сильнее в течение игры.
  • Новый ресурс Rage для улучшения нейтральных предметов.
  • Переработанная механика вампиризма.
  • Возможность пометить предмет на продажу. Теперь можно отметить артефакт, который автоматически будет продан, когда герой окажется на базе или рядом с тайной лавкой.
  • Изменение основных атрибутов для 16 героев.
  • Добавлено Ringmaster в Captain Mode.

Dota 2
Карта получила много изменений / Фото Valve