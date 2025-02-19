Как сообщает 24 Канал, с подробным описанием всех изменений можно ознакомиться на официальной странице обновления.
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Основные изменения в патче 7.38
Обновление существенно изменило игровой процесс. Среди ключевых изменений:
- Изменение ландшафта: в лесах Света и Тьмы появились дополнительные реки. Движение вниз по течению теперь предоставляет героям бонус к скорости.
- Рошан вернулся в центральную реку: оба его логова снова расположены в центре карты, а вместо двух Мучителей остался лишь один.
- Обновлены механики рун и нейтральных крипов: изменен способ получения рун мудрости и лотосов. Также добавлен новый лагерь нейтральных амфибий-крыпов, которые становятся сильнее в течение игры.
- Новый ресурс Rage для улучшения нейтральных предметов.
- Переработанная механика вампиризма.
- Возможность пометить предмет на продажу. Теперь можно отметить артефакт, который автоматически будет продан, когда герой окажется на базе или рядом с тайной лавкой.
- Изменение основных атрибутов для 16 героев.
- Добавлено Ringmaster в Captain Mode.