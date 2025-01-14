Natus Vincere гратиме проти NAVI Junior за право участі на PGL Wallachia Season 3

14 січня 2025, 14:12
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Автор: Олександр Гайдамашко

Як відомо, українська кіберспортивна організація Natus Vincere, має не лише основну команду з Dota 2, а й молодіжну збірну, яка здебільшого змагається на турнірах нижчого рангу. Однак часом трапляється й таке, що обидва колективи зустрічаються на одному й тому ж заході. Цього разу вони не просто зустрінуться, а й зіграють одна проти одної.

Як це буде

Обидва колективи Natus Vincere зустрінуться у фіналі верхньої сітки східноєвропейських закритих кваліфікацій до PGL Wallachia Season 3. Матч пройде вже сьогодні, 14 січня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

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Закрита кваліфікація до Східної Європи на PGL Wallachia Season 3 почалася 12 січня й триватиме до 15 січня 1025 року. Сам турнір проходитиме з 8 по 16 березня 2025 року в Бухаресті, Румунія. 16 команд розіграють 1 000 000 доларів.

Склад Natus Vincere наразі такий:

  • Інджі Луб. Shad. Нідерланди.
  • Сухбат Отгондаваа. Sanctity. Монголія.
  • Мирослав Бічан. BOOM. Чехія.
  • Віталій Іванов. QBFY. Україна. Капітан.
  • Олег Медведок. Kaori. Україна.

Склад NAVI Junior:

  • Тарас Лінніков. Gotthejuice. Україна.
  • Артем Бачкур. Niku. Україна.
  • Юрій Проць. PMA. Україна.
  • Бакит Емілжанов. Zayac. Киргизстан. Капітан.
  • Станіслав Мітрошкін. Riddys. Україна.

Матч пройде сьогодні о 18:00 за київським часом у форматі best of 3.

Natus Vincere вже зіграла з One Move (перемога з результатом 2:0) і Ban9PivoSam0gon (перемога 2:0). NAVI Junior своєю чергою провела ігри з Virtus.pro (перемога 2:1) і L1GA TEAM (перемога 2:0).

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