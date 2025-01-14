Natus Vincere гратиме проти NAVI Junior за право участі на PGL Wallachia Season 3
Як відомо, українська кіберспортивна організація Natus Vincere, має не лише основну команду з Dota 2, а й молодіжну збірну, яка здебільшого змагається на турнірах нижчого рангу. Однак часом трапляється й таке, що обидва колективи зустрічаються на одному й тому ж заході. Цього разу вони не просто зустрінуться, а й зіграють одна проти одної.
Як це буде
Обидва колективи Natus Vincere зустрінуться у фіналі верхньої сітки східноєвропейських закритих кваліфікацій до PGL Wallachia Season 3. Матч пройде вже сьогодні, 14 січня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.
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Закрита кваліфікація до Східної Європи на PGL Wallachia Season 3 почалася 12 січня й триватиме до 15 січня 1025 року. Сам турнір проходитиме з 8 по 16 березня 2025 року в Бухаресті, Румунія. 16 команд розіграють 1 000 000 доларів.
Склад Natus Vincere наразі такий:
- Інджі Луб. Shad. Нідерланди.
- Сухбат Отгондаваа. Sanctity. Монголія.
- Мирослав Бічан. BOOM. Чехія.
- Віталій Іванов. QBFY. Україна. Капітан.
- Олег Медведок. Kaori. Україна.
Склад NAVI Junior:
- Тарас Лінніков. Gotthejuice. Україна.
- Артем Бачкур. Niku. Україна.
- Юрій Проць. PMA. Україна.
- Бакит Емілжанов. Zayac. Киргизстан. Капітан.
- Станіслав Мітрошкін. Riddys. Україна.
Матч пройде сьогодні о 18:00 за київським часом у форматі best of 3.
Natus Vincere вже зіграла з One Move (перемога з результатом 2:0) і Ban9PivoSam0gon (перемога 2:0). NAVI Junior своєю чергою провела ігри з Virtus.pro (перемога 2:1) і L1GA TEAM (перемога 2:0).Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!