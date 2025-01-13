Деталі

Як ми повідомляли раніше, основна команда Natus Vincere, NAVI Junior і Passion UA отримали запрошення на закриті кваліфікації DreamLeague Season 25. Palianytsia цього разу не було після провалу в минулому сезоні. На жаль, жоден з українських колективів не зміг обіграти суперників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cyberscore.

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Ось усі ігри, які вони провели:

  • 7 січня Natus Vincere програли 9Pandas із рахунком 1:2.
  • 8 січня Natus Vincere виграли матч із L1Ga з рахунком 2:1. У той же день команда програла 1win.
  • 9 січня Passion UA програла Gaimin Gladiators, Natus Vincere програли 9Pandas. NAVI Junior тим часом виграли гру з OG з рахунком 2:0. У той же день Natus Vincere виграли у Virtus.pro.
  • 10 січня Passion UA перемогли Turkey.
  • 11 січня NAVI Junior програли команді Gaimin Gladiators, а згодом програли ще одну гру з Passion UA.

Фінальний список усіх учасників, які братимуть участь у турнірі, виглядає так:

  • BetBoom Team
  • PARIVISION
  • Team Falcons
  • Team Liquid
  • AVULUS
  • Tundra Esports
  • Gaimin Gladiators
  • Team Spirit
  • 9Pandas
  • Chimera
  • Yakult's brothers
  • Xtreme Gaming
  • Aurora Gaming
  • BOOM Esports
  • Shopify Rebellion
  • Heroic

Нагадаємо, DreamLeague Season 25 пройде з 16 лютого по 2 березня в онлайн-форматі. Шістнадцять команд змагатимуться за мільйон доларів. Переможець забере 300 000 доларів.