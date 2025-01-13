Детали
Как мы сообщали ранее, основная команда Natus Vincere, NAVI Junior и Passion UA получили приглашения на закрытые квалификации DreamLeague Season 25. Palianytsia в этот раз не было после провала в прошлом сезоне. К сожалению, ни один из украинских коллективов не смог обыграть соперников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.
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Вот все игры, которые они провели:
- 7 января Natus Vincere проиграли 9Pandas со счетом 1:2.
- 8 января Natus Vincere выиграли матч с L1Ga со счетом 2:1. В тот же день команда проиграла 1win.
- 9 января Passion UA проиграла Gaimin Gladiators, Natus Vincere проиграли 9Pandas. NAVI Junior тем временем выиграли игру с OG со счетом 2:0. В тот же день Natus Vincere выиграли у Virtus.pro.
- 10 января Passion UA победили Turkey.
- 11 января NAVI Junior проиграли команде Gaimin Gladiators, а затем проиграли еще одну игру с Passion UA.
Финальный список всех участников, которые будут участвовать в турнире, выглядит так:
- BetBoom Team
- PARIVISION
- Team Falcons
- Team Liquid
- AVULUS
- Tundra Esports
- Гайминские гладиаторы
- Команда Дух
- 9Pandas
- Химера
- Братья Якулта
- Xtreme Gaming
- Aurora Gaming
- BOOM Esports
- Shopify Rebellion
- Heroic
Напомним, DreamLeague Season 25 пройдет с 16 февраля по 2 марта в онлайн-формате. Шестнадцать команд будут соревноваться за миллион долларов. Победитель заберет 300 000 долларов.