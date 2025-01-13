Детали

Как мы сообщали ранее, основная команда Natus Vincere, NAVI Junior и Passion UA получили приглашения на закрытые квалификации DreamLeague Season 25. Palianytsia в этот раз не было после провала в прошлом сезоне. К сожалению, ни один из украинских коллективов не смог обыграть соперников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.

Смотрите также Винничанин организует благотворительные турниры по CS2 и Dota 2: как они проходят и какие дальнейшие планы

Вот все игры, которые они провели:

  • 7 января Natus Vincere проиграли 9Pandas со счетом 1:2.
  • 8 января Natus Vincere выиграли матч с L1Ga со счетом 2:1. В тот же день команда проиграла 1win.
  • 9 января Passion UA проиграла Gaimin Gladiators, Natus Vincere проиграли 9Pandas. NAVI Junior тем временем выиграли игру с OG со счетом 2:0. В тот же день Natus Vincere выиграли у Virtus.pro.
  • 10 января Passion UA победили Turkey.
  • 11 января NAVI Junior проиграли команде Gaimin Gladiators, а затем проиграли еще одну игру с Passion UA.

Финальный список всех участников, которые будут участвовать в турнире, выглядит так:

  • BetBoom Team
  • PARIVISION
  • Team Falcons
  • Team Liquid
  • AVULUS
  • Tundra Esports
  • Гайминские гладиаторы
  • Команда Дух
  • 9Pandas
  • Химера
  • Братья Якулта
  • Xtreme Gaming
  • Aurora Gaming
  • BOOM Esports
  • Shopify Rebellion
  • Heroic

Напомним, DreamLeague Season 25 пройдет с 16 февраля по 2 марта в онлайн-формате. Шестнадцать команд будут соревноваться за миллион долларов. Победитель заберет 300 000 долларов.