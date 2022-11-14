З цієї нагоди ми вирішили пригадати найкращі ігри, натхненні серіалом Walking Dead, який вже став культовим. Про них читайте в підбірці Games24.

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Серія ігор The Walking Dead

Це серія епізодичних графічних ігор з однойменною назвою. Щоправда, у своєму сюжеті вони ближчі до серії коміксів про ходячих мерців, ніж до серіалу.

Ігри в стилі пригодницького квесту отримали високі оцінки від шанувальників. Передовсім за цікавий сюжет і вплив на нього вибору гравця. Серія включає 4 основні ігри та один спін-офф:

The Walking Dead: Season One,

The Walking Dead: Season Two,

The Walking Dead: A New Frontier,

The Walking Dead: The Final Season,

The Walking Dead: Michonne.

Трейлер гри The Walking Dead: Season One – дивіться відео

The Walking Dead: Survival Instinct

А це вже яскравий шутер від першої особи. У центрі сюжету гри брати Деріл та Мерл Діксони та їхня подорож до Атланти. Геймер буде керувати Дерілом.

Гра тримає в постійній напрузі, а геймеру постійно доведеться комбінувати силу та хитрість. Оскільки набої та інші важливі для гри предмети – в обмеженій кількості.

Протягом подорожі двох братів через постапокаліптичні США ви можете взаємодіяти й з іншими людьми, що змогли вижити, зокрема добирати їх до своєї команди.

Трейлер гри The Walking Dead: Survival Instinct – дивіться відео

The Walking Dead: Road to Survival

І наостанок неймовірна мобільна гра за мотивами серіалу. Вона захоплює величезною кількістю виборів гравця, які впливають на подальший перебіг гри.

Ви керуєте базою на кшталт Олександрії. На старті вона містить лише ферму, склад, кузню та кілька житлових будинків.

Протягом усієї гри вам потрібно буде подорожувати околицями Атланти, приймати рішення та збирати команду з чотирьох осіб, боротися з ходячими та іншими людьми, що вижили. Члени команди діляться на класи: медик, воїн, лідер і захисник.

Геймплей гри The Walking Dead: Road to Survival – дивіться відео