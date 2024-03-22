Розробники Baldur's Gate 3 розповіли, чи варто гравцям чекати на масштабні DLC

Після шаленого успіху Baldur's Gate 3 гра за лічені місяці обросла величезною фанбазою, котра, звісно ж, очікує на сюжетні доповнення, а в ідеалі навіть на Baldur's Gate 4 у майбутньому. Однак чи є шанси? На це відповів генеральний директор Larian Свен Вінке.

Яке майбутнє у Baldur's Gate 3

Під час розмови з журналістами на щорічній премії Game Developers Choice Awards 2024 Вінке зробив несподівану заяву про те, що компанія відходить від Baldur's Gate, Dungeons & Dragons та сеттингу Forgotten Realms. Це означає, що вони не робитимуть Baldur's Gate 4 і навіть не планують жодного великого DLC для поточної Baldur's Gate 3.

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Ми не збираємося робити нових розширень, на які всі чекають. Ми не збираємося робити Baldur's Gate 4. Ми збираємося рухатися далі,

– каже Свен Вінке.

За його словами, наступним проєктом Larian буде "щось нове". Тож це означає, що компанія не повернеться й до своєї популярної серії Divinity, на оновлення якої гравці теж сподівалися вже не один рік, хоча вона була далеко не такою успішною, як Baldur's Gate 3.

Безумовно, це нетипово для студії так швидко покидати свою "дійну корову", яка вже принесла мільйони доларів і потенційно принесе ще більше протягом наступних років. Дехто навіть припустив – хоча на це немає жодних підстав, – що компанія могла зіпсувати свої відносини з Wizards of the Coast, правовласником Dungeons & Dragons, у всесвіті якої відбуваються події Baldur's Gate. Тепер вона начебто хоче повністю володіти правами на свою наступну гру, не ділячи ні з ким прибутки.

Варто зазначити, що Baldur's Gate почалася не з Larian. Перші дві частини були розроблені BioWare, а інтелектуальна власність належить Wizards of the Coasts. Це означає, що Baldur's Gate 4 теоретично може з'явитися, просто Larian уже не буде до цього причетна, а той, хто спробує зайняти її місце, матиме дуже багато роботи, щоб не розчарувати гравців після такого успіху.

Нагадаємо, Baldur's Gate 3 можна грати на ПК, Xbox Series X/S та PS5. При своїй монументальності та якості вона коштує напрочуд дешево –