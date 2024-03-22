Какое будущее у Baldur's Gate 3

Во время разговора с журналистами на ежегодной премии Game Developers Choice Awards 2024 Винке сделал неожиданное заявление о том, что компания отходит от Baldur's Gate, Dungeons & Dragons и сеттинга Forgotten Realms. Это означает, что они не будут делать Baldur's Gate 4 и даже не планируют никакого крупного DLC для текущей Baldur's Gate 3.

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Мы не собираемся делать новых расширений, которые все ждут. Мы не собираемся делать Baldur's Gate 4. Мы собираемся двигаться дальше,

– говорит Свен Винке.

По его словам, следующим проектом Larian будет "что-то новое". Поэтому это означает, что компания не вернется и к своей популярной серии Divinity, на обновление которой игроки тоже надеялись уже не один год, хотя она была далеко не такой успешной, как Baldur's Gate 3.

Безусловно, это нетипично для студии так быстро покидать свою "дойную корову", которая уже принесла миллионы долларов и потенциально принесет еще больше в течение следующих лет. Некоторые даже предположили – хотя на это нет никаких оснований, – что компания могла испортить свои отношения с Wizards of the Coast, правообладателем Dungeons & Dragons, во вселенной которой происходят события Baldur's Gate. Теперь она вроде бы хочет полностью владеть правами на свою следующую игру, не деля ни с кем прибыли.

Стоит отметить, что Baldur's Gate началась не с Larian. Первые две части были разработаны BioWare, а интеллектуальная собственность принадлежит Wizards of the Coasts. Это означает, что Baldur's Gate 4 теоретически может появиться, просто Larian уже не будет к этому причастна, а тот, кто попытается занять её место, будет иметь очень много работы, чтобы не разочаровать игроков после такого успеха.

Напомним, Baldur's Gate 3 можно играть на ПК, Xbox Series X/S и PS5. При своей монументальности и качестве она стоит на удивление дешево – 899 гривен в Steam.