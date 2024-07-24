У Fortnite з'явився справжній Cybertruck від Tesla: як отримати його безплатно

Fortnite додав нову подію під назвою Summer Road Trip and the Cybertruck з оновленням 30.30. Якщо ви хочете отримати вантажівку та більше косметичних нагород безкоштовно, ось короткі інструкції.

Що потрібно робити

Epic анонсувала вантажівку в тизері 22 липня. Відтоді гравці цікавилися ціною машини та її функціями в ігровому процесі Battle Royale. Автомобіль з'явився у Fortnite як косметичний скін для існуючих позашляховиків, які гравці можуть знайти на карті, і насправді він доступний безплатно.

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Ви можете отримати Cybertruck, виконавши щонайменше дев'ять квестів Summer Road Trip у Fortnite. Подія триває з 23 липня до 6 серпня, коли вийде оновлення v30.40.

Щодня з 23 по 31 липня вам та вашій команді буде відкриватися новий літній квест для подорожі. У вас є час до 6 серпня, щоб пройти всі дев'ять квестів, тому не хвилюйтеся, якщо ви пропустите перші кілька днів.

Квести чергуватимуться між собою:

Заробляння певної кількості XP (соло або з командою) на островах, створених творцями.

Заробити певну кількість XP з вашою командою у Fortnite Battle Royale (включає звичайний BR, Zero Build, Team Rumble і Reload), LEGO Fortnite, Rocket Racing або Fortnite Festival.

До набору Tesla Cybertruck входить:

Скін Tesla Cybertruck (обладнайте його з позашляховиком).

Наклейка CyberCamo Cybertruck.

Чорна матова наклейка Cybertruck.

Наклейка на Cybertruck з нержавіючої сталі.

Наклейка OMG Cybertruck.

Cyber Wheels (кіберколеса).



Cybertruck із наклейкою / Фото Epic Games, People Can Fly

Усе, що входить до набору Tesla Cybertruck, включно зі швидкісним режимом Beast Mode Boost, сумісне з Rocket League. Ви також можете отримати набір і прискорювач з Rocket League's Summer Road Trip.

Крім того, ви можете пройти літню подорож у Fortnite або Rocket League, щоб отримати ексклюзивну наклейку Baja Off-Road для вашого Cybertruck.

Набір Tesla Cybertruck Bundle та Beast Mode Boost не обмежуються Fortnite Summer Road Trip або Rocket League Summer Road Trip, оскільки вони будуть доступні в магазині Fortnite з 6 серпня за версією v30.40, але вже за гроші. Однак, наклейка Baja Off-Road обмежена Summer Road Trip та Rocket League Summer Road Trip.

Зверніть увагу, що ви отримуватимете нагороди за кожен пройдений квест, а не лише одну фінальну нагороду за всі 9 квестів.